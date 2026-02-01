Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Australia, en breve
Carlos Alcaraz, vencedor este domingo del Abierto de Australia, el primero de su carrera, tras ganar en la final a...
Carlos Alcaraz, vencedor este domingo del Abierto de Australia, el primero de su carrera, tras ganar en la final a Novak Djokovic, en breve:
Nombre: Carlos
Apellido: Alcaraz
Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2003 (22 años)
Lugar de nacimiento: El Palmar (España)
Altura: 1,83 m
Peso: 74 kg
Diestro, revés a dos manos
Posición ranking ATP: Número 1
Mejor posición ranking ATP: Número 1 (primera vez en septiembre de 2022, siendo el más joven de la historia)
Profesional desde 2018
Entrenador: Samuel López (ESP)
Palmarés: 25 títulos
Trofeos de Grand Slam: 7
Abierto de Australia: 1 (2026)
Roland Garros: 2 (2023, 2025)
Wimbledon: 2 (2023, 2024) / 1 final (2025)
US Open: 2 (2022, 2025)
Masters 1000 (8): Indian Wells (2024, 2023), Miami (2022), Montecarlo (2025), Madrid (2023, 2022), Roma (2025), Cincinnati (2025)
ATP Masters: 1 final (2025)
Juegos Olímpicos: 1 final en individual (2024)