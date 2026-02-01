Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Australia, en breve

Carlos Alcaraz, vencedor este domingo del Abierto de Australia, el primero de su carrera, tras ganar en la final a Novak Djokovic, en breve:

Nombre: Carlos

Apellido: Alcaraz

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 2003 (22 años)

Lugar de nacimiento: El Palmar (España)

Altura: 1,83 m

Peso: 74 kg

Diestro, revés a dos manos

Posición ranking ATP: Número 1

Mejor posición ranking ATP: Número 1 (primera vez en septiembre de 2022, siendo el más joven de la historia)

Profesional desde 2018

Entrenador: Samuel López (ESP)

Palmarés: 25 títulos

Trofeos de Grand Slam: 7

Abierto de Australia: 1 (2026)

Roland Garros: 2 (2023, 2025)

Wimbledon: 2 (2023, 2024) / 1 final (2025)

US Open: 2 (2022, 2025)

Masters 1000 (8): Indian Wells (2024, 2023), Miami (2022), Montecarlo (2025), Madrid (2023, 2022), Roma (2025), Cincinnati (2025)

ATP Masters: 1 final (2025)

Juegos Olímpicos: 1 final en individual (2024)