Carlos Alcaraz liderará a España en la Final a 8 de la Davis

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, regresa a la Copa Davis para liderar a España en la Final a 8 que se disputará en Bolonia (Italia) del 19 al 23 de noviembre, anunció este lunes el capitán del equipo español David Ferrer.

El ganador este año de Roland Garros y el US Open estará acompañado por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers, reveló el seleccionador español en rueda de prensa.

Ferrer se reservó el nombre del quinto y último jugador que dará a conocer la semana previa al evento.

Con esta convocatoria, el murciano vuelve tras perderse la última cita que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella en septiembre por "fatiga muscular y mental" después de alzarse con el Grand Slam en Estados Unidos, el sexto de su carrera.

España iniciará su camino por la Ensaladera el 20 de noviembre ante República Checa. En el caso de victoria, el combinado español se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania.

