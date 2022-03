Carlos Alcaraz: "Me he sorprendido a mí mismo"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció un sentimiento especial este viernes después de debutar en la Copa Davis, con una victoria (6-4, 6-3) sobre Marius Copil, un escenario único al que confesó que supo responder sin que le pudiera la presión.

"No tengo palabras para decir lo que he sentido en pista. Es algo totalmente diferente a cualquier otro torneo, da igual que sea 'Grand Slam' o Masters 1.000. Sentir el calor de prácticamente todo el público es súper especial y algo que solo se vive en la Copa Davis", dijo el murciano, después de encarrilar la eliminatoria.

Alcaraz dio el segundo punto del día a España en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, su esperado debut en la Ensaladera que no pudo firmar en las Finales del año pasado por el coronavirus. "Vivir una experiencia como la Copa Davis te ayuda a crecer, tanto como jugador como persona", afirmó.

"Cuando juegas cualquier otro torneo lo haces para ti, y cuando juegas Copa Davis lo haces para ti y para todo un país. Tiene esa pequeña presión de saber que estás representando a tu país, a tus compañeros, pero a la vez es una motivación porque sabes que tienes a todos detrás de ti animándote", añadió.

"Me he sorprendido a mí mismo porque al empezar el partido no he tenido más nervios de lo habitual, los he manejado bastante bien. Sí que es verdad que cerrar siempre cuesta y esta vez me ha costa un poquito más de la cuenta", terminó, después de cumplir uno de sus sueños y ayudar a que el equipo español esté cerca de las Finales.

Además, el capitán Sergi Bruguera valoró con gran nota el debut en la Davis del jugador de 18 años. "Estoy muy feliz por él porque debutar siempre es difícil y jugar en Copa Davis es siempre difícil también, sobre todo ante un jugador como Marius. Pero lo ha manejado muy bien, especialmente en los momentos claves", apuntó.