Carlos Alcaraz no da opciones (6-1, 6-2) a Alexander Zverev y se mete en cuartos del Mutua Madrid Open

El tenista espa帽ol Carlos Alcaraz se clasific贸 este martes para los cuartos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, despu茅s de derrotar con mucha autoridad al alem谩n Alexander Zverev en dos sets por 6-1, 6-2, mientras que Alejandro Davidovich y Jaume Munar se despidieron ante el croata Borna Coric (6-7, 6-3, 7-6) y el alem谩n Daniel Altmaier (6-3, 6-0).

El actual campe贸n parece que va cogiendo tono y ritmo en la Caja M谩gica. Tras los problemas de su estreno ante el finland茅s Emil Ruusuvuori, elev贸 su nivel ante el b煤lgaro Grigor Dimitrov y tampoco dio opciones a su tercer rival, en lo que era la reedici贸n de la final del a帽o pasado.

El primer cabeza de serie en Madrid ten铆a un buen examen ante el de Hamburgo, un jugador que rinde muy bien en la capital, donde suma dos t铆tulos y un subcampeonato, pero que todav铆a sigue a la b煤squeda de encontrar el juego que ofrec铆a justo antes de lesionarse de gravedad en el 煤ltimo Roland Garros. Alcaraz fue implacable y s贸lo necesit贸 una hora y 20 minutos para deshacerse de 茅l.

El murciano se mostr贸 muy solvente (21 ganadores y s贸lo nueve errores no forzados), sin la necesidad de un partido espectacular, donde sus mejores golpes llegaron seguramente en una segunda manga donde no se relaj贸 y subi贸 un punto su tenis para impedir cualquier reacci贸n de un Zverev, excesivamente err谩tico (22 errores no forzados por 12 'winners') y cabizbajo ante la superioridad de su oponente.

Alcaraz le cerr贸 el servicio a su rival, al que esta arma no le funcion贸, al igual que dos de sus mejores golpes, su 'drive' y su rev茅s cruzado a dos manos. El tenista espa帽ol no cedi贸 ni una bola de 'break' en todo el encuentro y s贸lo perdi贸 ocho puntos con su saque, mientras que martille贸 desde el resto continuamente (10 bolas de rotura).

El defensor del t铆tulo comenz贸 mandando muy pronto. Tras un juego muy largo, rompi贸 el saque a Zverev y cogi贸 la iniciativa en el marcador (3-0). El alem谩n pareci贸 reaccionar desde el saque, pero desperdici贸 un 40-0 y encaj贸 una segunda rotura que le puso el set imposible.

El de Hamburgo intent贸 reaccionar y se aferr贸 a su saque para ello, esperando que el murciano aflojase. Sac贸 adelante con mucho sufrimiento los dos primeros, pero hasta ah铆 acab贸 su resistencia porque el n煤mero dos del mundo se llev贸 los 煤ltimos cinco juegos y se llev贸 el billete a los cuartos de final.

Ah铆, Alcaraz se medir谩 al ruso Karen Kachanov, un jugador que est谩 atravesando un buen momento ten铆stico, como confirm贸 con su victoria ante su compatriota, quinto favorito y campe贸n en el Masters 1000 de Montecarlo, Andrey Rublev, por 7-6(8), 6-4.

En cambio, no tuvieron tanta suerte el malague帽o Alejandro Davidovich y el balear Jaume Munar, que cayeron eliminados ante el croata Borna Coric y el alem谩n Daniel Altmaier, en dos partidos con un desarrollo diferente.

As铆, el andaluz tuvo que vivir otro 'marat贸n' tras el sufrido ante el dan茅s Holger Rune y acab贸 cayendo tras m谩s de tres horas y media y en tres sets por 6-7(5), 6-3, 7-6(5). Davidovich lleg贸 a estar 4-3 y saque en el parcial definitivo y tampoco pudo aprovechar un 4/2 en una 'muerte s煤bita' donde el croata sac贸 sus mejores golpes y tuvo tambi茅n la fortuna necesaria.

El jugador balc谩nico buscar谩 las semifinales en la tierra batida de la Caja M谩gica ante el alem谩n Altmaier que, en cambio, apenas dio opciones a un Jaume Munar, algo 'tocado' y que cedi贸 en dos mangas por 6-3, 6-0.

Europa Press