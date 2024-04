Carlos Alcaraz no estará en Montecarlo por una lesión en su brazo derecho

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, comunicó este martes que no podrá disputar el Masters 1.000 de Montecarlo, que se está disputando en este momento sobre tierra batida, debido a una lesión en el "pronador redondo" de su brazo derecho.

El murciano, que iniciaba la gira de tierra batida este miércoles en la segunda ronda del torneo de Montecarlo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, no podrá estar en la cita monegasca por segundo año consecutivo.

Esta vez, una lesión en el músculo pronador redondo de su brazo derecho ha apartado a Alcaraz de estar presente en el primer Masters 1.000 en tierra batida de la temporada.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no fue posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", escribió el tenista en su cuenta de 'X'.

El español no disputa un partido desde el 29 de marzo, cuando cayó en los cuartos de final de Miami ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Además, Alcaraz consiguió en la gira americana su primer título del año en Indian Wells, imponiéndose en la final al ruso Daniil Medvedev.