Carlos Alcaraz: "No le tengo miedo a este momento, me he preparado para vivirlo"

El tenista espa√Īol Carlos Alcaraz, que esta madrugada sell√≥ su billete para la final del US Open tras superar al estadounidense Frances Tiafoe (6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7, 6-3), ha reconocido que "no" tiene "miedo a este momento", y que toda su carrera se ha "preparado para vivirlo", y ha explicado que, a pesar de tener la oportunidad tambi√©n de ascender al n√ļmero uno del mundo si gana al noruego Casper Ruud, solo tratar√° de "disfrutar el momento".

"Ahora mismo, no le tengo miedo a este momento. Me he preparado mental y f√≠sicamente y de todas las formas posibles para poder vivir ese momento, para pelear por grandes cosas. Pero ahora es tiempo de recuperar, disfrutar, y ma√Īana ser√° el d√≠a clave para preparar mentalmente el domingo", declar√≥ en rueda de prensa.

Ahora, el murciano tendr√° la oportunidad de ascender al n√ļmero uno, como logr√≥ su entrenador, Juan Carlos Ferrero, tras ser finalista en el US Open de 2003, donde cay√≥ ante el local Andy Roddick. "Hemos hablado de eso. En 2003 √©l gan√≥ a -Andre- Agassi en semifinales para convertirse en n√ļmero. Me habl√≥ de la preparaci√≥n para ese partido. Yo voy a hacer lo mismo para ir a por ello. No importa por lo que est√© peleando: solo voy a por ello y a disfrutar el momento", indic√≥.

"Hoy se ha demostrado que despu√©s de los partidos con Cilic y Sinner, estoy preparado f√≠sicamente para poder desplegar buen tenis a pesar de todas las horas que llevo en pista y de descansar regular. Por eso no le tengo miedo a la final despu√©s de clasificarme de esta manera. Simplemente, voy a por ello", se√Īal√≥ Alcaraz, primer jugador con 50 victorias este a√Īo.

Sobre el partido ante Tiafoe, reconoci√≥ que el 'match point' que dej√≥ escapar en el cuarto set "fue un momento dif√≠cil". "Pero sab√≠a que ten√≠a que permanecer calmado y creer en m√≠", subray√≥. "Algunos de esos puntos me ayudan para venirme arriba, para sonre√≠r, disfrutar el momento. La verdad: algunas veces hay que sacar un poco de magia, ¬Ņno?", brome√≥.

Ahora, se enfrentar√° a un Casper Ruud al que ya venci√≥ en sus dos enfrentamientos previos, en Marbella 2021 y Miami 2022. "√Čl ya ha jugado una final de 'Grand Slam', y para m√≠ ser√° todo nuevo. Pero tambi√©n todo lo nuevo en mi carrera lo he afrontado de buena manera, y espero hacerlo igual el domingo. Me siento capaz de ganarle de nuevo en un 'Grand Slam'. S√© que es dif√≠cil, pero intentar√© tomarme el partido como uno m√°s y tratar de desplegar mi mejor versi√≥n", concluy√≥.