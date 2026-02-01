Carlos Alcaraz, puro talento con gran ambición por dejar huella en el tenis

Carlos Alcaraz tiene un encanto natural y una amplia sonrisa al estilo Tom Cruise, pero bajo esa fachada hay un jugador tremendamente ambicioso y motivado para batir récords y dejar su impronta en la historia del tenis.

Con 22 años y 272 días se ha convertido en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam desde el inicio de la era Open (1968), mejorando por ejemplo sensiblemente el dato de su legendario compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 y 102 días,

Para conseguirlo, Alcaraz superó este domingo en la final al serbio Novak Djokovic, que ganó su primer título en Melbourne en 2008, cuando Alcaraz, nacido en 2003, apenas tenía edad para sostener una raqueta.

El ídolo infancia de Alcaraz no fue ni Nadal ni Djokovic, sino el otro miembro del Big 3: Roger Federer. "La clase que tenía, la forma en que hizo que la gente viera el tenis: fue algo hermoso", dijo Alcaraz en 2023 para justificar su predilección por el suizo.

- Su ídolo fue Federer -

"Ver a Federer era como contemplar una obra de arte. Era elegancia, lo hacía todo de manera magnífica. Me quedé prendado de él", añadió Alcaraz, que nunca se llegó a enfrentar con Federer en el circuito.

El español comparte muchas de esas cualidades que tuvo el suizo: atrevimiento, amplitud de recursos, flexibilidad táctica y estilo.

Pero el jugador nacido en El Palmar, una pequeña población de Murcia (en el sureste de España) va camino de escribir su propia historia. Se dio a conocer para el gran público en 2022 cuando se convirtió en el Masters 1000 de Madrid en un ídolo al ganar a Nadal y Djokovic en un mismo torneo de tierra batida. Lo hizo además en dos días consecutivos, camino del título que conquistó contra el alemán Alexander Zverev.

Ese mismo año ganó su primer Grand Slam, el US Open, siendo el tenista más joven en ganar un grande desde que Nadal lograra su primer Roland Garros en 2005, y llegó a ser también el N.1 de la ATP más precoz de la historia.

- Récords de precocidad -

Su coronación en Roland Garros en 2024 le convirtió en el más joven en ganar títulos de Grand Slam en las tres superficies (tierra batida, hierba y pista dura).

Ya sólo le quedaba Melbourne: "Obviamente completar el Grand Slam de carrera es algo increíble; poder ser el más joven es aún mejor", reconoció en la ciudad australiana.

Para deseperación de sus rivales, Alcaraz sigue mejorando y ha desarrollado nervios de acero, negándose a rendirse incluso cuando las probabilidades están en su contra, como demostró en su semifinal en Melbourne contra Zverev, sobreponiéndose a calambres y vómitos y a un 3-5 en contra en el quinto set para lograr una victoria épica.

"Simplemente odio rendirme. No quiero sentirme así. Cuando era más joven hubo muchos partidos en los que ya no quería luchar o simplemente me rendía. Luego maduré, y detesto esa sensación (perder). Cada paso más, cada segundo más de sufrimiento, un segundo más de pelea, siempre vale la pena", explicó.

- El heredero de Nadal -

El título en Melbourne permite también a Alcaraz superar la traumática separación a finales del año pasado del entrenador que le llevó a la cima, el ex número 1 Juan Carlos Ferrero, que se hizo cargo de la formación del entonces quinceañero y se lo llevó a su academia en Valencia, a 120 km al norte de El Palmar.

Su potencial pronto atrajo a los patrocinadores, con marcas de primera línea como Nike y Rolex apresurándose a fichar al que se consideraba el heredero de Nadal.

El equipo de tenis alrededor del prodigio se amplió y pronto incluyó a un preparador físico, un fisioterapeuta y el apoyo de psicólogos y médicos.

Una muestra de su potencial fue evidente en el torneo sobre arcilla de Rio de Janeiro en 2020, cuando tenía apenas 16 años y estaba clasificado en el puesto 406 del mundo. Sorprendió a su veterano compatriota Albert Ramos para conseguir su primera victoria en el circuito ATP.

Fue el primer paso hacia el estrellato, apenas un año antes de su primer título en el circuito, en Umag (Croacia).

Alcaraz, que aprendió a jugar al tenis en la escuela de su padre, es muy celoso de su vida privada y conserva muchos de los amigos con los que salía cuando era niño y con los que sigue festejando sus éxitos deportivos, y atribuye parte de su éxito deportivo al ajedrez.

"Me encanta jugar. El tener que concentrarme, jugar contra otra persona, la estrategia, tener que pensar por adelantado. Creo que es parecido a una cancha de tenis. Debes intuir adónde va a enviar la pelota el otro jugador, tienes que moverte con antelación e intentar hacer algo que lo incomode", explicó en una entrevista a la revista Vogue en 2023.