Carlos Alcaraz: "Dimitrov me hizo sentir como si tuviera 13 años"

El tenista español Carlos Alcaraz ha reconocido que el juego del búlgaro Grigor Dimitrov en la derrota que sufrió ante él en cuartos de final del Masters 1.000 de Miami (6-2, 6-4) le hizo sentir como si tuviera "13 años", asegurando que no conoce sus "debilidades".

"Tengo muchas frustraciones ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura. Estuve hablando con mi equipo diciendo que no sé qué tengo que hacer. No conozco su debilidad, no sé nada", confesó el número dos del mundo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, considera que Dimitrov jugó un partido "casi perfecto". "Jugó un tenis increíble, casi perfecto, si puedo decir perfecto. No pude encontrar soluciones, no pude encontrar una manera de hacerle sentir incómodo en la pista. Fue un gran partido por su parte", manifestó.

A pesar de no poder defender el título conquistado en Miami en 2023, el murciano se mostró satisfecho con su papel esta semana. "Creo que jugué un buen tenis. Salí de la pista pensando que probablemente tenía que haber cambiado mi juego un poco antes, pero de todos modos siento que jugué un buen tenis. No es perfecto, pero sí bueno", explicó.

"Tengo que esperar unos días para verlo todo, pero ahora mismo no hay tiempo para bajar los brazos. En la temporada hay muchos torneos, la temporada acaba de comenzar. Tengo que entrenar. Estoy disfrutando de los entrenamientos y tengo muchas ganas de jugar el próximo torneo", finalizó.