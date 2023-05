Carlos Alcaraz: "Es una locura verme como favorito número uno en un grande"

El español debutará en Roland Garros contra el italiano Flavio Cobolli

El tenista español Carlos Alcaraz confesó su ilusión aún incrédula por verse como primer cabeza de serie en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada que comienza el domingo, relajado tras su despedida temprana en el Masters 1.000 de Roma.

"Es una locura verme como cabeza de serie número en un 'Grand Slam', pero a la vez es genial. He trabajado para estar ahí. Estoy muy feliz de ser el favorito número uno aquí en Roland Garros", dijo en rueda de prensa este viernes, cuando conoció que su rival en el debut será el italiano Flavio Cobolli, que avanzó de la previa.

El de El Palmar, que ascendió al número uno del mundo en Roma, salió antes de lo deseado del Foro Itálico la pasada semana, derrotado en tercera ronda. "Me tomé unos días libres. No hice nada, solo relajarme. Estuve con la familia, con amigos, que es necesario también. Jugué al golf un día. Pasé tiempo con mis amigos, con la familia. Nada en especial, solo estar con ellos. Pasar tiempo de calidad en casa me ayuda mucho", apuntó.

Alcaraz llega a París como estrella confirmada del circuito, con un 2023 pletórico después de levantar los títulos de Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid, y como número uno. "En términos de tenis, diría que soy el mismo jugador que el año pasado, solo he cambiado en que diría que estoy más maduro", afirmó.

"Mentalmente soy mejor. Y puedo leer lo que pasa en la pista mejor que el año pasado. Para mí, es muy, muy importante, y diría que eso es lo más diferente respecto al año pasado", añadió.

El murciano se refirió a la baja de su compatriota Rafa Nadal, 14 veces campeón. "Me sentí mal cuando escuché que Rafa no podría jugar Roland Garros y probablemente se perdería el resto del año. Como aficionado al tenis, siempre quieres ver jugar a Rafa. Siempre quieres ver a los mejores del mundo en los torneos", apuntó.

