Carlos Alcaraz: "Estoy manteniendo un nivel alto en cada torneo al que voy"

El tenista espa√Īol Carlos Alcaraz reconoci√≥ que es "un dato muy bueno" que esta temporada haya firmado al menos las semifinales en cada torneo que ha disputado porque significa que est√° "manteniendo un nivel alto", y mostr√≥ su "orgullo" por haberse consolidado en el circuito cuando apenas lleva "dos a√Īos y medio".

"Es un dato muy bueno por mi parte, quiere decir que estoy manteniendo un nivel alto en cada torneo que voy, es algo que trabajamos y un objetivo que tenemos, el de intentar no jugar uno a un nivel y el siguiente a otro, de momento lo estoy consiguiendo", asegur√≥ Alcaraz en rueda de prensa tras alcanzar este mi√©rcoles la pen√ļltima ronda en el Mutua Madrid Open.

Para el murciano, la clave de esta regularidad consiste en "ponerte objetivos en el día a día". "En los entrenamientos, si son de dos horas, hay que mantenerse concentrado esas dos horas para mantener la intensidad de nivel y sobre todo mental. Cada minuto de entreno cuenta y en cada partido hay que estar concentrado en todo momento", subrayó.

A punto de cumplir 20 a√Īos, este pr√≥ximo viernes, el de El Palmar no esconde que es "incre√≠ble" llevar ya 117 victorias "con tan poco tiempo en el circuito". "Dir√≠a que este es mi segundo a√Īo o que llevo dos a√Īos y medio, y el haber jugado ya tantos partidos y haber ganado esa cantidad, es un orgullo. En poco tiempo me he consolidado en el circuito, he jugado grandes partidos, por momentos incre√≠bles, y todos me han hecho aprender y crecer muy r√°pido", celebr√≥.

Respecto a la incomodidad en su duelo de cuartos ante el ruso Karen Kachanov, recordó que "todos los jugadores intentan buscar la manera de meter en problemas al otro". "Yo también intento estudiar junto a mi equipo el ver cómo podemos hacerlo con el rival y conforme vas jugando partidos y torneos, y juegas contra alguno varias veces, ya sabemos por donde flojea y por donde atacarle, y eso es lo que hacen conmigo", detalló.

El n√ļmero dos del mundo confes√≥ que fueron claves las dos bolas de 'break' que salv√≥ con 4-1 abajo en el segundo set. "Eran de set pr√°cticamente. Sab√≠a que cerrar sets no es sencillo y que al menos me iba a dar alguna oportunidad para devolverle el 'break' y estar ah√≠ peleando. Las hemos salvado de milagro y a partir de ah√≠ hemos aprovechado las oportunidades que nos han venido", advirti√≥.

"La dejada la uso porque la vengo pensando y s√© que es buena, y otras veces porque no s√© que hacer", se√Īal√≥ sonriente sobre uno de sus mejores golpes y que us√≥ bastante en este duelo. "Conf√≠o mucho en ella. En ciertos momentos la he usado porque no ve√≠a hueco, Karen estaba jugando a gran nivel y con viento en contra es m√°s dif√≠cil de desbordar de fondo. Es lo que hemos intentado jugar a favor, pero tambi√©n ha sido m√°s por bloqueo mental que por estrategia", reconoci√≥ Alcaraz.

Este también considera "superimportantes" los mensajes que recibe desde el 'box' de su equipo de cara a no darle importancia a los fallos o a la derrota. "Muchos de los problemas vienen por el miedo a la derrota y debe ser totalmente lo contrario, hay que salir de la pista satisfecho por la forma en la que has jugado. Si hago mi estilo y soy valiente, saldré contento. Esos mensajes me relajan, me quitan esa presión y miedo a perder que en ciertos momentos del partido me entran", admitió el murciano.

Para Alcaraz, las palabras de la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo sobre relativiza sobre lo que es fracasar "son muy buenas de cara a todos los deportistas". "No hay ning√ļn fracaso, depende de ti c√≥mo te lo tomes, yo me lo tomo como una manera de seguir aprendiendo. No hay que dejar de dar peque√Īos pasos adelante, lo importante es c√≥mo te vas a tomar esa ca√≠da para levantarte m√°s fuerte, hay que tomarse esos fracasos como algo positivo", recalc√≥.

Del mismo modo, tiene claro que no le da "miedo" el perder las ganas de ganar por haberlo hecho ya tan pronto. "Soy muy ambicioso, no quiero perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar de ganar, vivo el d√≠a a d√≠a, me encanta jugar al tenis y soy un chico ganador, s√© que eso no va a pasar", zanj√≥ el murciano, que sue√Īa y piensa "en grande" de cara al futuro y el objetivo de convertirse "en el mejor tenista de la historia".

Finalmente, Alcaraz, que indic√≥ que su "plan" es ir a jugar el Masters 1000 de Roma, pero que "depende" de c√≥mo acabe tras este torneo, achac√≥ "al nivel que hay en el 100 del mundo" para explicar que pueda llegar un jugador de un ranking bajo a la final del domingo. "Si est√°n ah√≠ es porque se lo merecen y han trabajado para ello. No puedes dar ning√ļn partido por ganado est√©s contra el 10 o el 120 del mundo, todos los rivales son muy duros", sentenci√≥.

Europa Press