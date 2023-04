Carlos Alcaraz: "Había que sacar el partido como fuera"

"He terminado agotado física y mentalmente"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que su debut en el Mutua Madrid Open le dejó "agotado física y mentalmente" tras remontar (2-6, 6-4, 6-2) al finlandés Emil Ruusuvuori este viernes, un partido que tenía que ganar "como fuera".

"Creo que el lema de mi abuelo ha estado más presente que nunca. Tenía claro que había que estar ahí, echarle las tres 'c' en todo momento. Lo hemos hecho impecable", dijo en rueda de prensa, refiriéndose al 'cabeza, corazón y cojones'.

El primer cabeza de serie en el cuarto Masters 1.000 de la temporada confesó que no le faltó la fe aunque vio cerca la eliminación hasta que salvó cinco bolas de 'break' en el sexto juego del segundo set. "Te pasan muchas cosas por la cabeza, pero estaba todo el rato pensando en ir a por ellas, salvar las bolas de 'break'. No estaba teniendo buen 'feeling' desde fondo", afirmó.

"Tenía que estar concentrado en el saque y poner segundas bolas para dominar. He estado todo el rato pensando que iba a tener mi oportunidad. Al salvar ese juego me ha dado la opción en el siguiente y hemos encadenado una dinámica bastante buena", añadió.

Por otro lado, Alcaraz explicó cómo se adaptó a lo que pedía el encuentro. "Hay que saber lo que está pasando en el partido. Soy agresivo, pero Emil estaba jugando a un ritmo que no me permitía jugar a mi juego, había que cambiarle de alguna manera. Estaba fallando mucho y había que entrar en el partido. Me adapto a las circunstancias", dijo, confesando un cambio importante en la tensión de la raqueta en busca de soluciones.

"Sacar el partido sin jugar brillante te da confianza de pensar que no jugando tan bien puedo pelear el partido. Me tranquiliza de cara a los siguientes partidos. Estoy un poco cansado. Ha sido complicado. Hubo un momento que no sabía qué hacer, no conseguía ver la manera con la que podía hacer daño a Emil. He terminado agotado física y mentalmente", añadió.

El murciano habló más de los momentos delicados sobre la pista y de su enfado poco habitual tirando la raqueta al suelo en el segundo set. "Muchas veces no consigues disfrutar o jugar a tú mejor nivel y hay que aceptarlo. Hay que buscar la manera. El tercer set ya he jugado un poco más a mi juego. Había que sacar el partido como fuera", confesó.

"Ha sido una parada mental que me ha hecho tirar la raqueta. No apoyo este tipo de cosas, me arrepentí, no puede pasar. Me he dado cuenta, he rectificado y he seguido positivo, es lo que me ha hecho mejorar", añadió.

Por último, Alcaraz agradeció el apoyo de la Manolo Santana. "El público ha estado brillante, han demostrado por qué es el sitio más bonito para jugar. Súper especial vivir lo que he vivido hoy, obviamente Madrid es de los sitios que más me gusta jugar sin duda. Sin ellos no hubiera podido ganar el partido", terminó.

