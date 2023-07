Carlos Alcaraz: "He estado muchísimo más suelto y, con eso, las estadísticas han ido a favor"

El tenista español Carlos Alcaraz admitió este miércoles haber "estado muchísimo más suelto" tras ganar al danés Holger Rune el primer set de su duelo en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, precisando que también "con eso, las estadísticas han ido a favor" hasta vencer por 7-6(3), 6-4 y 6-4, y meterse en semifinales.

Alcaraz declaró a Movistar Plus que "la mayoría" de sus errores habían sido en el primer set por estar "un poquito más tenso". "Y luego he disfrutado, se me ha notado de la manera en la que he jugado. También he sonreído bastante más, he estado muchísimo más suelto y con eso las estadísticas han ido a favor. Así que vamos a intentar mostrar esa tranquilidad y disfrutar en las semifinales", dijo el murciano.

En esa penúltima ronda del torneo, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev. "Va a ser un partido complicado, obviamente, por el estilo de Medvedev; juega planito, buen saque... Yo creo que aquí en hierba le gusta bastante", comentó sobre su próximo adversario, verdugo del estadounidense Christopher Eubanks por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6(4) y 6-1.

"Vamos a intentar mostrar nuestro mejor nivel, pero ahora mismo vamos a disfrutar de estar en una semifinal de Wimbledon, que todos los días no se siente. Ya habrá tiempo para enfocar el partido de la mejor manera posible", añadió Alcaraz sobre ese encuentro de 'semis', previsto para el próximo viernes.

Para llegar a esa cita, el jugador de El Palmar doblegó a Rune, amigo suyo personal y excompañero de dobles en su adolescencia. Por dicho emotivo, Alcaraz reconoció que "sí, probablemente" le había afectado eso en el primer set. "Hablando por mí, he empezado tenso, más nervioso de la cuenta por estar jugando con Holger", incidió.

"Al final hemos compartido muchos momentos, hemos crecido juntos y yo creo que eso pues ha repercutido un poquito más de la cuenta, pero yo creo que también para él", argumentó Alcaraz, valorando también su mejoría tras el primer set. "Ganarlo siempre ayuda, ¿no?", bromeó. Y el grito que he pegado también me ha ayudado muchísimo para soltar los nervios y empezar a disfrutar un poquito más", recalcó.

"También el jugar en la Central; yo ya he llevado varios partidos en la Central, creo que él era el primero. Al haber experimentado más en la Central, digamos que también me ha ayudado un poquito decir 'este momento ya lo he vivido' e intentar quitarnos la presión del momento. Y poder disfrutar como lo he hecho en el segundo y el tercero", concluyó el flamante semifinalista de Wimbledon 2023.

