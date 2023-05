Carlos Alcaraz: "Marozsan me obligó a jugar mal, hizo un partido espléndido"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que el húngaro Fabian Marozsan le derrotó este lunes en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras hacer "un partido espléndido" y en el que sobre todo le "obligó a jugar mal", y aseguró que ahora descansará unos días antes de comenzar a preparar el asalto a Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, donde no cree que le cambie demasiado llegar como número uno.

"Me puso en condiciones incómodas, me obligó a jugar mal. Hizo un partido espléndido y sobre todo supo mantener el nivel durante todo el partido, algo que no es nada sencillo para un chico que viene de los Challengers", señaló Alcaraz en declaraciones recogidas por la web del torneo.

El murciano insistió en que no tuvo "el mejor día". "En un momento realmente no sabía qué hacer. Juan Carlos (Ferrero, su entrenador) me dijo que intentara meterme más en el intercambio, pero el caso es que simplemente no podía", lamentó.

El campeón en Madrid y Barcelona reconoció que no conocía "mucho" a su rival. "Sólo había seguido algunos de sus resultados en los Challengers y sabía que podía jugar bien, pero me sorprendió ver el nivel que puede tener, que es realmente muy, muy alto. Si continúa así, pronto entrará en el 'Top 100'", advirtió.

"Luché y podría haber ganado el segundo set porque me encontré a pocos puntos del tercero y luego 4-1 en el desempate. Pero eso no fue suficiente, los pequeños detalles marcaron la diferencia a su favor", añadió Alcaraz.

Ahora, el tenista español va "a descansar unos días" antes de afrontar Roland Garros. "Eso siempre ayuda. Luego me iré a casa a entrenar para estar perfectamente preparado para París. Ser el cabeza de serie número uno será una experiencia nueva, pero muy desafiante. Por otro lado, poco cambiará porque ciertamente no me ayudará a ganar partidos", sentenció.

Europa Press