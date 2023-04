Carlos Alcaraz: "No tengo más responsabilidad este año en Madrid, tengo que intentar disfrutar"

Martínez-Almeida: "El Mutua es un evento de ciudad, quizá el más significado a nivel deportivo en Madrid"

El tenista español Carlos Alcaraz tiene claro que no se ve con "más responsabilidad" este año en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y en el que defiende título, y que su objetivo será "intentar disfrutar" en la pista y aprovechar la "sensación única" de jugar en casa.

El actual campeón, acompañado por la tunecina Ons Jabeur, baja de última hora y que no podrá defender su corona en el WTA 1000, acudió este lunes a la presentación del torneo madrileño, que arrancó ya con su fase previa y que este martes dará comienzo en la Caja Mágica a los partidos del cuadro principal femenino. El evento estrena este año 2023 su expansión a dos semanas y la presencia de más jugadores y jugadoras, 96 en cada uno de los cuadros individuales.

"Estoy un 'poquito' cansado, pero ya pensando en este torneo. No tengo más responsabilidad, tengo que intentar disfrutar y hacer disfrutar, tenemos que quitarnos esa presión y no pensar en toda la gente que nos esté mirando", aseguró Alcaraz, que este domingo defendió con éxito su título en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

El murciano recordó que "siempre" le motiva jugar delante de su "familia y amigos" y que es "un disfrute" jugar enfrente de su gente y "en España". En este sentido, cree que Madrid "es diferente" respecto a los otros torneos del calendario. "Para mí es una sensación única, estoy en casa y sentir eso en la pista es algo único", apuntó.

El número dos del mundo, que partirá como primer cabeza de serie por la baja del serbio Novak Djokovic, aseguró que desde su triunfo en la Caja Mágica del año pasado sólo ha cambiado en la "experiencia" que ahora posee. "He crecido tanto como jugador como persona, pero no he cambiado mucho ni en mi vida profesional ni en la personal, sigo siendo el mismo. El mayor cambio es la madurez que he cogido este año", expresó.

En el acto de presentación del torneo, celebrado en la Plaza de Colón, también estuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se mostró "contentísimo". "Este es uno de esos eventos de ciudad, quizá el más significado a nivel deportivo y desde el punto de vista de repercusión internacional estamos detrás de los cuatro 'Grand Slams'", advirtió.

Para el regidor, la ciudad es un "escaparate inmejorable de ciudad y de práctica deportiva" porque reúne "todas los condicionantes para acoger eventos deportivos". "Es una gran ciudad y quiero agradecer el trabajo de Gerard Tsobanian (CEO del Mutua Madrid Open) porque si no habría sido imposible alcanzar las cotas de excelencia", indicó.

"Madrid es una muy buena ciudad, con un amor por el deporte presente en su día a día, y el Mutua es una ocasión única para dar a conocerla a través del tenis. El impacto en términos económicos es muy bueno y por eso prorrogamos nuestro acuerdo en diez años que vamos aprovechar para construir una nueva pista de tenis para tener una mayor capacidad, más partidos y más tenistas y para seguir creciendo porque el retorno es extraordinariamente importante", sentenció.

Feliciano lópez: "el último paso era que fuese de dos semanas"

También expresó su felicidad Feliciano López, director del torneo, que celebró que "por fin" han conseguido que sea "de dos semanas". "Era el último paso que le faltaba al torneo para acabar de crecer y llegar a las metas propuestas. Era el sueño de nuestro querido Ion (Tiriac)", recalcó.

"Son dos semanas de gran tenis, estamos llegando a nuestros límites de crecimiento. El torneo ha pasado por muchas etapas en estos 21 años, todas muy bonitas, y va a seguir hasta 2031, de momento", añadió el tenista toledano, que dio las gracias al Ayuntamiento y, sobre todo, a la Mutua Madrileña "por su apoyo tantos años". "Nos sentimos muy afortunados de teneros", resaltó.

Finalmente, Ignacio Garralda, presidente de la Mutua Madrileña, patrocinador del evento desde hace 17 años, aseguro que están "entusiasmados" con este apoyo. "Hemos renovado y para una empresa privada, hacerlo por cinco años es muchísimo, pero seguro que renovaremos otra vez", comentó.

"Este es un evento único, que ha tenido una progresión enorme y donde sus organizadores ya están muy rodados. Además, tenemos la suerte de tener a dos fenómenos deportivos como Carlos (Alcaraz) y Rafa (Nadal), que es el sueño de cualquier patrocinador. Quitando el fútbol, este es el mayor evento deportivo en España, pero también es un acontecimiento social porque se reúnen 300.000 personas", concluyó el directivo.

