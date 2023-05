Carlos Alcaraz: "Noto el respeto que los mejores jugadores se han ganado"

El español, que defenderá título en Madrid, se pone "en lo alto de la lista" de favoritos a Roland Garros

"No tengo vértigo a todo lo que he vivido y lo que me queda por vivir"

MADRID, 5 May. 2023 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz valoró su gran progresión después de sellar este viernes su pase a una nueva final del Mutua Madrid Open, donde hace dos años jugaba su primer partido de un Masters 1.000, en busca ahora de su décimo título y con el "respeto que los mejores jugadores se han ganado", sin "vértigo" ni reparo en ponerse como favorito a ganar Roland Garros.

"Ha sido duro, sabíamos que iba a ser una batalla. No me ha pillado por sorpresa, pero ha sido muy exigente el principio del partido", dijo en rueda de prensa en la Caja Mágica sobre el triunfo en semifinales ante el croata Borna Coric.

"Siempre disfrutamos lo que viene, el día a día y las victorias, obviamente. Junto con mi equipo, mi familia, con mis amigos. Somos un grupo bastante amplio. Es una parte fundamental, no solo hay que sufrir, hay que tener tiempo para saborear las victorias", añadió.

Alcaraz, que buscará el domingo repetir título en la capital española, resumió su explosión en los últimos años, en el día de su 20 cumpleaños, pero sin detenerse en el camino. "No me he parado a pensar que sigo siendo un chaval y este es mi segundo año en el circuito. Mi cuarta final de Masters 1.000, ya tengo un 'Grand Slam', peleo por mi décimo título", dijo.

"No me he parado a pensar que tengo 20 años y acabo de empezar. He peleado por estar en estas condiciones, es lo que quería. No tengo vértigo a todo lo que he vivido y lo que me queda por vivir", añadió, recordando su llegada a Madrid hace dos años y su primer partido ante Rafa Nadal.

"Recuerdo que en ese momento todo era nuevo. Era el chico que estaba irrumpiendo en la ATP, jugando sus primeros partidos en Masters 1.000. Era un niño que salió a la pista asustado de jugar contra Nadal. La vida es ir creciendo, aprendiendo de esos partidos y esas vivencias", explicó.

El murciano, que confesó que ha aprendido además a "ser egoísta" para buscar lo que más le conviene en su carrera, se mostró consciente del crecimiento de su estatus en la ATP. "Me voy ganando el respeto de los jugadores poco a poco, de la gente del circuito. No fuera sino en la pista, sí me doy cuenta. Le cuesta a los rivales ganarme. Cuando estoy en la pista noto ese pequeño respeto que los mejores jugadores se han ganado", comentó.

"No me siento el mejor jugador del mundo ahora mismo. Intento pensar en mí, en hacerlo lo mejor posible. No me siento superior a nadie. Ayer perdió Tsitsipas pero no quiere decir que sea el mejor ni que vaya a ganar la final", añadió.

Por otro lado, Alcaraz fue preguntado por una nueva ausencia de Rafa Nadal en la gira sobre tierra, a las puertas de Roland Garros, con la baja del balear en Roma. "Es una pena ver a Rafa saltarse los torneos y la gira de tierra que es la más especial para él. La salud es lo primero, muchas veces lo ha dicho y yo también. Espero verle en Roland Garros al 100%", afirmó.

Además, el murciano dio una lista de favoritos a ganar en París, en la cual se puso bien arriba. "La lista (de favoritos) para Roland Garros no lo sé. Está Tsitsipas, Djokovic, Rafa si va. Me pongo en lo alto de esa lista porque estoy jugando a un buen nivel, me siento con confianza. Los que he nombrado están arriba", confesó.

"Sin querer ser el mejor nunca vas a ser nadie", añadió un Alcaraz igual de contundente en rueda de prensa que en pista. El de El Palmar insistió también en la importancia de su equipo, "una familia" a "nivel personal" que le ayuda a "estar bien".

Europa Press