El tenista español Carlos Alcaraz ha restado importancia al hecho de haber superado al sueco Björn Borg como el jugador más joven de la Era Open en alcanzar los octavos de final en siete 'Grand Slams' consecutivos' con su victoria ante el chino Juncheng Shang en el Abierto de Australia, y ha asegurado que los récords que quiere "batir" son los del serbio Novak Djokovic.

"Intento no darle importancia porque los récords que quiero batir son los que está batiendo Novak. Estos son los objetivos que me he marcado para mi carrera. Quitárselos a leyendas como Borg siempre es algo bueno, pero si les das demasiado valor, puede jugar en tu contra", señaló en rueda de prensa.

Respecto a sus sensaciones, el murciano reconoció que se siente "bien". "Probablemente me pongo un 7-8 sobre 10. Esa es una nota alta. Pero así es como me siento, no sé. Creo que estoy mejorando cada día, cada partido me siento cada vez mejor", manifestó.

"Me estoy moviendo bien, le estoy pegando fuerte a la bola y, por supuesto, me estoy acostumbrando a esta pista. No he jugado mucho en esta cancha -la Rod Laver Arena-. Saco cosas buenas de aquí y del nivel al que estoy jugando. Ojalá sea cada vez mejor", finalizó.