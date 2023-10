El tenista español Carlos Alcaraz dejó claro que "en absoluto" estuvo aquejado de algún problema físico en la derrota sufrida este martes ante el ruso Roman Safiullin en su debut en el Masters 1000 de París-Bercy y que "simplemente" no se sintió "bien" en la pista, aunque aseguró que tiene "tiempo" para mejorar su nivel de cara a las Finales de la ATP y que desconoce las razones de su actual bajón.

"En absoluto (hubo un problema físico). Simplemente no me sentí bien en la cancha. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar, y no me sentí bien con el juego. Creo que no me moví bien y en los golpes creo que fueron de buena calidad, pero, físicamente, en la parte de movimiento tengo que mejorar mucho", apuntó en la rueda de prensa posterior al partido.

El número dos del mundo cree que tiene "tiempo" para mejorar antes de afrontar en Turín las Finales de la ATP y "poder llegar al nivel" que desea. "Pero ahora mismo no estoy en el momento adecuado para hablar. Honestamente, después de la derrota, tengo que tomarme un tiempo antes de pensar en los próximos días y lo que tengo que hacer o voy a hacer, pero tenemos tiempo antes de las Finales", comentó.

El de El Palmar no encuentra explicación para su temprana eliminación, aunque quizá se deba a que "probablemente la temporada haya sido tan, tan larga". "Probablemente eso afecte mi juego, pero no lo sé. Este torneo tiene también muchas sorpresas porque es el final de la temporada y los jugadores están cansados, pero hablando de mí, no lo sé, sinceramente. Tengo que descubrirlo e intentaré en los próximos años ser mejor en esta parte de la temporada", remarcó.

Finalmente, Alcaraz dejó claro que el nivel de Safiullin no le sorprendió "en absoluto". "Sabía que ha estado jugando a un gran nivel estos últimos meses, venciendo a los grandes, llegando a finales, y sabía que iba a jugar a un alto nivel", expresó.