Carlos Alcaraz: "Soy ambicioso y vamos a ir a por Roma"

El tenista espa√Īol Carlos Alcaraz reconoci√≥ lo "superemotivo" que es el haber defendido este domingo el t√≠tulo en el Mutua Madrid Open y confirm√≥ que estar√° en el Masters 1000 de Roma porque es "ambicioso", lo que le permitir√° recuperar el n√ļmero uno del mundo.

"Son logros muy bonitos. Ganar mi cuarto Masters 1000, defender titulo aqu√≠ y estar casi a las puertas de recuperar el numero uno, son cosas muy grandes que estoy haciendo y estoy muy orgulloso del trabajo y de estos logros. Soy ambicioso y vamos a ir por Roma", se√Īal√≥ Alcaraz en rueda de prensa.

Para el murciano, "Madrid es todo". "Mis tres √ļltimos cumplea√Īos los he pasado aqu√≠, pero he tenido muchos viendo el torneo y lleg√≥ una edad en la que no lo celebraba con amigos sino que ven√≠a aqu√≠ a ver tenis y so√Īar que iba a estar jugando. Ahora, jugar y levantar el trofeo en Madrid es superemotivo. Madrid es un sitio superespecial para m√≠, lo es todo", subray√≥.

El de El Palmar confesó que había "disfrutado más que sufrido" en la final. "Ha habido momentos en los que no he disfrutado, en un momento se ha puesto muy complicada la cosa, pero la mayor parte del tiempo la he disfrutado", indicó.

"Ha habido momentos, sobre todo en el segundo, que he tenido opciones de romperle el saque. En el segundo set ha tenido m√°s porcentaje de 'primeros' y me ha costado un poco m√°s, entonces simplemente he aprovechado los momentos en los que he tenido oportunidades en el primero y en el tercero. √Čl tambi√©n ha tenido opciones al principio del tercero, donde me ha presionado y he sufrido bastante", repas√≥.

Por ello, cree que fue clave "estar positivo e ir a por todas" en las oportunidades que tuvo y también el tener cerca a su entrenador Juan Carlos Ferrero dándole "instrucciones". "Me ha ayudado mucho, ha habido un momento en el que lo negativo me ha comido un poco", admitió.

Alcaraz no esconde que se le pueda considerar "un jugador de finales" ya que ha ganado casi todas las que ha disputado gracias a su "capacidad" para saber jugar "los momentos importantes" de los encuentros. "Es ahí cuando me crezco y hago cosas diferentes al resto de jugadores", afirmó.

"S√≠ que soy de los que juega mal y es capaz de sacar los partidos adelante. El 80 por ciento de los partidos de un a√Īo no los juegas al nivel que quieres y esos d√≠as son los que cuentan el doble porque hay que saber sobreponerse a las dificultades", agreg√≥ el n√ļmero dos del mundo, al que de cara al futuro lo √ļnico que le preocupan son "las lesiones".

