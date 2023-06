Carlos Alcaraz: "Sufrí calambres por la tensión, estaba muy nervioso"

"Djokovic es una leyenda, fue el partido más estresante de mi vida"

MADRID, 9 Jun. 2023 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que los "nervios y la tensión" le llevaron a sufrir calambres en todo el cuerpo en la semifinal de Roland Garros ante Novak Djokovic, una "leyenda" que tuvo mucho que ver en el "estrés" que sufrió en su despedida.

"Es difícil, estoy muy decepcionado. Me sentía muy bien antes del partido y al final del segundo set, comienzo del tercero, tuve calambres. Los dos primeros sets fueron realmente intensos. Empecé a tener calambres en los brazos. Y en el tercero, no eran solo las piernas, sino todo el cuerpo", dijo en rueda de prensa.

El murciano reconoció que le pudo la presión en busca de la final de París ante un 'Nole' que no encontró oposición desde el inicio del tercer set, cuando se agravaron los problemas de Alcaraz. "Fue realmente difícil moverse en el tercer set. En el cuarto tuve una pequeña ocasión, pero fue difícil. Todo mi cuerpo sufría de calambres. Son cosas que pasan", explicó.

"Sí, fue la tensión. Estaba muy nervioso al comienzo del partido. Los dos primeros sets fueron muy intensos. Hubo buenos y muy difíciles intercambios. Todo eso no ayudó, pero era sobre todo la tensión. Tendremos que aprender de este partido, para asegurarnos de que no vuelva a suceder", añadió.

El número uno del mundo, que puede perder en favor del serbio, confesó que tener enfrente a 'Nole' tuvo mucho que ver con esos nervios. "Probablemente. No es fácil jugar contra él. Es una leyenda. Si alguien te dice que entra a la cancha frente a Novak relajado, está mintiendo. Jugar una semifinal de 'Grand Slam' ya es estresante, pero lo es aún más contra Novak. Es la verdad. Espero que la próxima vez sea diferente, pero seguirá siendo estresante. Hoy fue quizás el partido más estresante de mi vida. Nunca había sentido eso antes en un partido", afirmó.

Por otro lado, el campeón el año pasado del US Open explicó su decisión de seguir jugando. "Me hubiera decepcionado mucho si me hubiera rendido en una semifinal de 'Grand Slam'. Renunciar habría sido muy difícil. En el cuarto set, pensé que tenía quizás un 1% de posibilidades de volver al juego. Pero tuve un punto de quiebre en el primer juego. Después de eso, retomó el hilo del juego. Pero incluso en el cuarto, no pensé en rendirme", terminó.

Europa Press