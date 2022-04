Carlos Alcaraz remonta con carácter a Kecmanovic y se mete en las semifinales de Miami

El tenista espa√Īol Carlos Alcaraz jugar√° las segundas semifinales consecutivas de un Masters 1.000 tras clasificarse este jueves para la pen√ļltima ronda del torneo de Miami (Estados Unidos) tras remontar en un duro partido al serbio Miomir Kecmanovic (6-7, 6-3, 7-6).

El murciano demostr√≥ su car√°cter para llevarse un duelo donde su rival se lo puso muy complicado y que por momentos pareci√≥ que ser√≠a para √©l, sobre todo en la 'muerte s√ļbita' que decidi√≥ el encuentro tras casi dos horas y media de juego.

Ahora, el jugador de 18 a√Īos intentar√° mejorar sus prestaciones en el Masters 1.000 de Indian Wells donde su compatriota Rafa Nadal le cerr√≥ el paso. Su rival para jugar su primera gran final en la ATP ser√° el polaco Hubert Hurkacz, defensor del t√≠tulo y verdugo del ruso Daniil Medvedev, primer cabeza de serie.

Kecmanovic dej√≥ claro que sus cuartos de final logrados en el desierto californiano hace unas semanas tampoco eran casualidad. El serbio, 48 del mundo, plant√≥ cara y casi nunca, salvo en el segundo set, pudo ser desarbolado realmente por el espa√Īol, pese a que este lleg√≥ a conectar 50 golpes ganadores, por 42 errores no forzados.

El serbio comenz√≥ mejor el partido y ya dio un aviso al murciano. Un 'break' sobre su primer saque le permiti√≥ mandar en el primer parcial, pero Alcaraz no desaprovech√≥ su primera y √ļnica opci√≥n sobre el servicio del balc√°nico para reestablecer el equilibrio el s√©ptimo juego. Ya no hubo m√°s concesiones y la manga se fue al 'tie-break' donde el 15 del mundo tuvo 5/4 y dos saques que no pudo aprovechar porque Kecmanovic se llev√≥ los tres √ļltimos puntos.

El tenista murciano no acus√≥ este golpe y volvi√≥ a aprovechar el √ļnico resquicio que le dej√≥ su oponente para calmarse con una r√°pida rotura. Con la delantera en el marcador, su servicio se impuso y forz√≥ el tercer set, aunque para ello a√ļn tuvo que salvar una pelota de rotura con 5-3.

La √ļltima manga fue tremendamente igualada y ninguno de los dos dio opciones con su saque, pero Kecmanovic tuvo un amenazante 15-30 con 5-4 a su favor y, sobre todo, 5/3 en la 'muerte s√ļbita' final. Ah√≠, Alcaraz recurri√≥ a su car√°cter y valent√≠a con grandes golpes que le cerraron la puerta al serbio y le dieron el billete para las semifinales.