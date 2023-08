El jugador de Nueva Jersey ya elimin贸 al espa帽ol en los dieciseisavos del torneo de Montreal en 2022

El tenista espa帽ol Carlos Alcaraz perdi贸 este s谩bado de madrugada por 6-3, 4-6 y 6-3 frente al estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final del torneo de Toronto (Canad谩), sexto ATP Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, repitiendo derrota ante su verdugo del a帽o pasado con la alternancia del certamen en Montreal.

En su reto de liderar el ranking ATP con mayor distancia si aprovecha la ausencia del serbio Novak Djokovic en este torneo, Alcaraz demostr贸 una vez m谩s su incomodidad en el Sobeys Stadium. Y es que fue a remolque desde el principio, ya que Paul le rompi贸 el primer turno de servicio y consolid贸 dicha ventaja de inmediato (2-0).

Con rapidez de movimientos y buscando el golpeo de derecha invertida, el jugador de Voorhees (Nueva Jersey) apenas floje贸 en sus siguientes turnos de saque. Salv贸 con destreza un punto de 'break' en el cuarto juego (3-1) y volvi贸 a quebrar el servicio rival en el s茅ptimo (5-2); y no le import贸 ceder el octavo, pues abroch贸 el primer set tras una doble falta de Alcaraz.

Hab铆an transcurrido 40 minutos, el murciano no hallaba inspiraci贸n y su cat谩logo de golpes no reluc铆a. Incluso se le vio enfadado, tirando la raqueta contra su banquillo en el descanso entre sets. No era una buena se帽al para el comienzo de la segunda manga, en la que Paul se adelant贸 (1-0, 2-1) y adem谩s goz贸 de una bola de rotura en el cuarto juego.

Alcaraz sali贸 del embrollo con uno de sus fetiches, la dejada, en un momento clave; pese a que el estadounidense devolvi贸 la pelota, el de El Palmar remat贸 bien arriba y luego conserv贸 ese servicio (2-2). Empez贸 entonces el runr煤n en las gradas, expectantes por ver si el n煤mero 1 del mundo estaba gestando una remontada o si era un simple amago.

Aunque Paul respondi贸 venciendo en el quinto juego (3-2), algo hab铆a cambiado en el ambiente y se plasm贸 enseguida. El palmare帽o se puso serio, que parad贸jicamente en su caso significa sonre铆r, y gan贸 en blanco el sexto (3-3) con un 煤ltimo punto de esc谩ndalo. Gracias a un 'willy', en jerga ten铆stica, igual贸 el marcador e irrit贸 a su oponente.

Enlaz贸 al resto otro juego en blanco (3-4) y complet贸 su resurgir en este duelo, salvando hasta tres bolas de quiebre en el octavo cap铆tulo (3-5). Cerca estuvo en el noveno de apuntarse el set, merced a un 30-40 que arregl贸 Paul con un 'ace'; pero nada cambi贸, el de El Palmar iba directo al triunfo parcial y lo logr贸 en blanco justo despu茅s con su servicio.

Paul se recupera a tiempo

Los sustos para el de Voorhees no hab铆an pasado, ya que afront贸 una bola de 'break' en contra en el juego inaugural del tercer set. La salv贸 con fortuna, debido a que Alcaraz toc贸 la pelota con la 'ca帽a' de la raqueta cuando intentaba pegar duro una derecha invertida. Hab铆a copiado a su rival partes de la estrategia, por lo que 茅ste tambi茅n vari贸 su plan.

La consigna del estadounidense fue abrir m谩s 谩ngulos y no encimar tanto la bola, lo que le sirvi贸 para tener su propia oportunidad de 'break'; no la transform贸 porque se le march贸 de largo un 'drive', pero s铆 que templ贸 谩nimos. Tras el 1-1, Paul se adjudic贸 en blanco el tercer y el quinto cap铆tulos (3-2), generando una inercia que aprovech贸 para romper en el sexto y consolidar su renta en el s茅ptimo (5-2).

El palmare帽o cumpli贸 su misi贸n de apretar hasta el desenlace, se llev贸 su servicio (5-3) y pas贸 la 'papeleta' a su contrincante. Ya en el noveno juego, Paul brill贸 con un 'passing shot' de rev茅s y con un 'saquetazo', fabric谩ndose hasta dos opciones de certificar la victoria. En la segunda cerr贸 el set y el duelo a su favor, tras llegar corriendo a otra mala dejada de un Alcaraz que no sac贸 tajada de ese golpe.

Despu茅s de 2 horas y 21 minutos sobre la cancha, el de Voorhees consigui贸 un billete para las semifinales, primeras para 茅l en un certamen de nivel Masters 1000. Ahora, en dicha ronda se enfrentar谩 al vencedor del partido entre el franc茅s Ga毛l Monfils y el italiano Jannik Sinner.