Carlos Alcaraz sigue vivo en Finales ATP tras despachar a Rublev

TURÍN, Italia (AP) — Carlos Alcaraz apeló a audaces dejadas en la red para sobrellevar sus problemas físicos, llevándose el miércoles una victoria 6-3, 7-6 (8) sobre Andrey Rublev que le mantiene con vida en las Finales de la ATP.

El español sigue en contienda por un lugar en las semifinales del torneo de fin de año que reúne a los ocho mejores jugadores, después de la derrota ante Casper Ruud en sets corridos en su debut en Turín.

Alcaraz admitió después de jugar contra Ruud el lunes que no se sentía bien físicamente, mencionando molestias estomacales. El astro español cortó una sesión de práctica el martes. Empleó una tira rosa sobre la nariz para jugar contra Rublev.

“Hoy he sido otro, totalmente distinto. La tirita me ayudó a respirar un poco mejor, y sobre todo, tener claro a qué tenía que jugar”, señaló Alcaraz. "Traté de olvidarme de no sentirme bien y estar enfermo”.

Alcaraz jugó con mayor intensidad y desplegó diversos recursos, en particular dejando pelotas cerca de la red. Y en las ocasiones en que su oponente ruso logró alcanzar las dejadas, Alcaraz fue despiadado al responder con un golpe ganador en la siguiente devolución.

“Mi juego se basa en aprovechar esos golpes, disfrutar el partido”, indicó Alcaraz. “También me sentí bien corriendo desde el fondo de la cancha”.

Al final del segundo set, Alcaraz esculpió una exquisita volea para llevarse el punto. Levantó dos puntos para set en el desempate del parcial.

Más tarde, Alexander Zverev enfrentaba a Ruud en el mismo grupo.

Los dos primeros de cada grupo — con el formato de todos contra todos — avanzan a las semifinales.

Rublev quedó 0-2 tras caer ante Zverev en su primer partido.

El número uno mundial Jannik Sinner lidera el otro grupo por delante de Taylor Fritz, Daniil Medvedev y Alex de Miñaur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP