Carlos Alcaraz: "Tengo que seguir igual, no estoy sintiendo esa presión"

El tenista espa帽ol Carlos Alcaraz afirm贸 que debe "seguir igual" en 2022 para seguir mejorando su rendimiento y asegur贸 que "no" est谩 sintiendo la presi贸n del circuito ATP, ni de las comparaciones con llegar a ser el 'nuevo Nadal'.

"Yo tengo que seguir igual", dijo el joven murciano de 18 a帽os. "驴Nuevo Nadal? No le estoy prestando mucha atenci贸n (a esto), no estoy sintiendo esa presi贸n. La clave esa tener un poco, pero no mucha como para que perjudique tu nivel y tu salud mental", a帽adi贸 en los Premios As del Deporte.

"Mi gran cambio este a帽o ha sido mentalmente, he pegado un cambio muy, muy bueno. Esto es fundamental en el tenis", indic贸 Alcaraz, que ha conquistado en 2021 su primer t铆tulo ATP al ganar el torneo de Umag (Croacia), adem谩s de haber alcanzado los cuartos de final del US Open, 煤ltimo 'grande' de la temporada.

"Al que me hubiera dicho que me iba a pasar todo esto hace un a帽o le hubiera dicho que estaba loco. Ha sido un gran a帽o de evoluci贸n que me alegra mucho", dijo el del Palmar, que no fue a los Juegos Ol铆mpicos de Tokio por "temas deportivos".

"Era un a帽o muy diferente, unos Juegos muy diferentes, la verdad es que me hubiera encantado ir pero aprovech茅 y gan茅 mi primer t铆tulo ATP precisamente por no haber ido a los Juegos. Pero espero poder representar a Espana en los siguientes", dijo.