Carlos Alcaraz, tras ganar fácil a Alexander Zverev: "Este resultado no es nada normal"

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del ránking mundial de la ATP, ha admitido que "no es nada normal" haberle ganado este martes por un cómodo 6-1 y 6-2 al alemán Alexander Zverev en los octavos de final Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida en la Caja Mágica.

"Este resultado no es nada normal. Zverev es un gran jugador que tiene grandes golpes y lo normal hubiera sido un partido muy, muy ajustado. Y yo estaba preparado para ello", ha comentado Alcaraz después del partido, ante los micrófonos de RTVE.

"Al final tienes que estar preparado para todo lo que venga y, si es como hoy, pues bienvenido sea. Pero siempre hay que pensar que va a ser duro, que tienes que soportar lo que va a venir y, a partir de ahí, a jugar", ha explicado el jugador murciano, clasificado así para cuartos.

En este sentido, Alcaraz ha subrayado haber jugado "a un gran nivel" para doblegar al alemán. "No le he dejado en ningún momento dominar, he ido al ataque en todo momento y sobre todo he restado muy bien, que yo creo que esa ha sido la clave. Él tiene un gran saque, pero cuando le pones todos los restos dentro y le haces jugar, pues ya el partido se encara de otra manera", ha valorado al respecto.

"Al final, he jugado un partido muy completo tanto de derecha como de revés, de todos los golpes que digamos, y por eso ha sido el resultado que ha sido", ha dicho Alcaraz. "Nosotros siempre tenemos una idea clara al empezar el partido", ha indicado sobre su preparación previa.

"Ya en el calentamiento estábamos entrenando el resto desde atrás, hemos hablado que hay que atacarle el segundo saque para empezar a dominar en el punto; y, bueno, ya depende de cómo empiece el partido, si voy restando mejor o no, ya ahí voy midiendo", ha aclarado finalmente.

Europa Press