Carlos Alcaraz tumba a Andy Murray en el torneo de Viena

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este miércoles para los cuartos de final del torneo de Viena, de categoría ATP 500 que se disputa sobre pista dura, después de doblegar al escocés Andy Murray en dos sets (6-3 y 6-4), confirmando una de las grandes victorias de su carrera.

El murciano de 18 años, número 42 del ranking ATP, se desquitó de la reciente eliminación que sufrió a manos de Murray en Indian Wells. El británico fue quien frenó a Alcaraz en la primera ronda y este miércoles ha sido quien le ha apartado del título en Viena.

Vencedor en Umag y cuartofinalista del último US Open, la joven promesa del tenis español no tuvo problemas para superar el partido de octavos -necesitó dos horas y ocho minutos- aunque no fue fácil acabar con la resistencia de Murray. Su próximo rival será el vencedor del duelo entre el georgiano Nikoloz Basilashvili y el italiano Matteo Berrettini.

Por su parte, Pablo Andújar y Albert Ramos se despidieron del torneo de San Petersburgo, también de categoría ATP 250 que se disputa sobre pista dura, después de caer a manos del canadiense Denis Shapovalov, segundo cabeza de serie, y del croata Marin Cilic, respectivamente.

Andújar, después de su gran debut el pasado martes, estuvo más cerca del billete cuartos tras apuntarse la primera manga por 6-2, pero Shapovalov reaccionó para remontar con un 6-3 y 6-0. Un acelerón que dejó sin argumentos al tenista conquense tras encajar siete juegos consecutivos, todos los del tercer set y el último del segundo.

Por su lado, Ramos -que se estrenaba en primera ronda de San Petersburgo- cayó en dos sets (6-2 y 6-3) en un partido sin tanta historia y resuelto en una hora y 25 minutos. El adiós del catalán deja a Roberto Bautista como único representante de la 'Armada' en Rusia.