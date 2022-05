Carlos Alcaraz: "Voy con toda la confianza y fuerza a por el título en París"

"Me faltan cinco jugadores para ser el mejor"

MADRID, 9 May. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que su título en el Mutua Madrid Open este domingo le da "mucha confianza" y "toda la fuerza" para buscar su primer 'Grand Slam' en Roland Garros, sabiendo de sus capacidades y, sobre todo, de su progresión.

"Creo que estoy jugando muy bien, los número hablan por sí solos, lo estoy haciendo bastante bien en tierra. Como dije en Montecarlo, aprendes de las derrotas. Perdí allí mi primer partido y empecé a entrenar para Barcelona y Madrid. Creo que estoy jugando muy bien y soy un rival duro para el resto de jugadores", dijo.

El murciano atendió a la prensa después de su triunfo en la Manolo Santana en dos sets sobre el vigente campeón Alexander Zverev. A sus 19 años, Alcaraz hizo historia venciendo en su camino a Rafa Nadal y Novak Djokovic y, tras su título también en Barcelona, se convierte en uno de los favoritos para París.

"Djokovic es el número uno. Porque haya ganado en Barcelona y haya batido en Madrid a Djokovic y Nadal, no me considero el mejor jugador del mundo. Mañana seré número seis, así que me faltan cinco para ser el mejor. Tengo que mejorar en todo todavía. Nunca alcanzas un límite. Mirad a Nadal, Djokovic, Federer, ellos han mejorado y tienen cosas por mejorar", apuntó.

"Por eso son tan buenos y siguen estando ahí arriba, porque no paran, continúan trabajando y mejorando. Es lo que quiero hacer yo. Tengo buenos golpes, lo sé, pero puedo hacerlos mejores", añadió un Alcaraz que lleva cuatro títulos en 2022, con 28-3 en victorias.

El triunfo en Madrid le da un plus al murciano para ir al Abierto de Francia, que comienza el 16 de mayo, a por el título. "Significa mucho para mí este título, un Masters 1.000 de Madrid en tierra. Me da mucha confianza para Roland Garros, con toda la fuerza para ir a por el título en París", terminó.