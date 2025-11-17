Carlos Alcaraz y Jannik Sinner quieren cambios en la Copa Davis

Aunque la Final 8 de la Copa Davis que comienza el martes en Bolonia, Italia, sea la sexta edición de la competición por equipos en la que el campeón se decide en una sede neutral, hay quienes preferirían ver más cambios.

Quizás volver a los enfrentamientos de ida y vuelta en todo el torneo.

Y tal vez cambiarlo de una competencia anual a algo menos frecuente.

"Tienen que hacer algo con este evento, porque creo que jugar cada año, quiero decir, no es tan bueno como podría ser si se jugara cada dos o tres años", dijo Carlos Alcaraz, clasificado como número uno y seis veces campeón de Grand Slam, quien viene de quedar subcampeón ante Jannik Sinner en las Finales ATP en Turín el domingo. "Creo que si el torneo se juega, como, cada dos años o cada tres años, los jugadores, el compromiso de los jugadores, va a ser aún mayor porque es único, es diferente. No puedes jugar cada año."

Alcaraz liderará a España contra la República Checa, cabeza de serie número cuatro, en los cuartos de final el jueves mientras intenta ganar la Copa Davis por primera vez. El año pasado, Alcaraz fue parte del equipo que fue eliminado en la ronda inicial de la Final 8 en casa en Málaga, donde Rafael Nadal jugó el último partido de su ilustre carrera antes de retirarse.

"Realmente quiero ganar la Copa Davis algún día", dijo Alcaraz, de 22 años, "porque para mí, es un torneo realmente importante.

Sinner llevó a Italia a dos campeonatos consecutivos en 2023 y 2024, pero decidió no participar en la Copa Davis esta vez. Lo mismo hizo su compatriota, Lorenzo Musetti, quien también participó en las Finales ATP la semana pasada.

Sinner, quien ganó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam esta temporada y fue subcampeón ante Alcaraz en los otros dos majors en 2025, se unió a su rival en abogar por cambiar las cosas con la Copa Davis.

Quizás, sugirió Sinner, podría extenderse a lo largo de dos años, incluyendo la celebración de las semifinales a principios de la segunda temporada del ciclo y la final al final de esa temporada.

Eso, supuso, lo haría "aún más grande."

"Desafortunadamente, nunca jugué la Copa Davis, la 'verdadera' Copa Davis, donde es... jugar en Argentina o en Brasil, donde tienes todo el estadio... para el otro equipo", dijo Sinner.

Cuenta Pierre-Hugues Herbert, un francés de 34 años que ayudó a su país a ganar la Copa Davis ante una multitud local en Lille en 2017, fue otro jugador que le gustaría ver que cada una de las rondas finales se juegue en uno de los países involucrados.

"El nuevo formato ha sido un poco desafiante para nosotros en Francia, creo, especialmente para mí", dijo Herbert, quien posee un Grand Slam en dobles, "porque sentí que algo un poco murió en esta competencia."

Las finales de esta semana comenzarán con Francia, cabeza de serie número 3, enfrentándose a Bélgica el martes. Luego, Italia, número 1, cuyo equipo incluye a Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego y el finalista de Wimbledon 2021 Matteo Berrettini, se enfrentará a Austria el miércoles, antes de que se celebren los dos últimos cuartos de final el jueves, incluyendo a Alemania, número dos, y Alexander Zverev contra Argentina.

Una semifinal se jugará el viernes y la otra el sábado, antes de que el campeón se determine el domingo.

Alcaraz y España tienen una tarea difícil, enfrentándose a un equipo checo que incluye a un par de jugadores del top 20, Jiri Lehecka y Jakub Mensik, y que eliminó a Estados Unidos en la ronda de clasificación en septiembre.

"Ganar contra ellos", dijo Mensik, un joven de 20 años que es el jugador más joven en la Final 8, "nos trae mucha confianza."

