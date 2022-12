Carlos Checa: "El proyecto de Astara en conjunto me da confianza para hacer un Dakar a mejor nivel"

El piloto español Carlos Checa celebra tener un proyecto como el del Astara Team que, "en conjunto", le da "confianza" para completar el Dakar 2023, ya que si en esta edición "hubiese sido más de lo mismo", no habría participado, después de que no le entusiasmara "continuar con el mismo equipo" -el MD Rallye Sport-.

"Si hubiese sido más de lo mismo no habría participado este año. Viví una experiencia muy bonita, pero lejos de poder estar cerca de la cabeza. Acabé muy contento de competir al nivel que pudimos. Este año, se abrió la posibilidad de continuar con el mismo equipo, pero no me entusiasmaba. Luego salió la oportunidad de Astara, donde tengo muy buena relación con Óscar (Fuertes)", comentó Checa en una entrevista a Europa Press tras la presentación del Astara Team.

El Dakar 2023 será la segunda vez que el piloto de San Cugat corra esta prueba, que no es "complicada" a nivel técnico, pero sí requiere experiencia. "Saber qué hacer en cada momento, tener un conjunto que te siga, no es fácil", explicó el campeón del mundo de Superbikes en 2011.

Su carrera de 20 años como piloto de motociclismo, con casi 200 carreras disputadas entre 500cc y MotoGP, le permiten afrontar con más seguridad una carrera tan dura como el Dakar, una prueba "de no correr, en el buen sentido de la palabra". "Si pierdes media hora continúas en carrera, no hay que parar, aunque no seas el más rápido. Pero nos encontraremos con 'putadas' o el vehículo", afirmó.

"es una carrera de no correr, no hay que parar, aunque no seas rápido"

"Por eso la navegación es tan importante como yo. Pero me veo con el soporte humano y técnico para seguir avanzando y creciendo, para acercarme a las posiciones delanteras, podemos estar más cerca", auguró el catalán.

Checa ya debutó en el Dakar en la edición de 2022, en la categoría de 'buggys', aunque terminando prematuramente, después de volcar en la tercera etapa y no poder seguir en la carrera por los daños graves que sufrió su vehículo. Una primera aventura corta, pero intensa, que le proporcionó el bagaje necesario para abordar con Astara Team de nuevo el reto.

"Cuando conocí el proyecto y probé el coche me sorprendió bastante. Busqué copiloto, no fue fácil, pero con Marc Sola sintonicé rápido. El proyecto en conjunto me da confianza para hacer un Dakar a otro nivel, ni mucho menos para estar delante, pero sí a un nivel mejor, con la experiencia de haberlo hecho el año pasado y entendiendo mejor lo que es esta carrera", manifestó.

Checa siempre tuvo claro que volvería al Dakar con un equipo que le permitiera ser más competitivo, aunque insistió en que "es peor quedarse en casa y verlo por la tele". "Lo ideal hubiera sido hacer el Rally de Marruecos, la Baja Andalucía, entrenar en Arabia Saudí, y así llegas de otra manera, pero no son esas las circunstancias. Para ser competitivo necesitas tiempo, un proceso", expresó sobre su escasa preparación para el 'raid'.

"Soy consciente de las posibilidades y dentro de ellas podemos hacer un gran Dakar. Sé que no podemos luchar por ganar ni estar delante. Mi victoria será hacerlo mejor que el año pasado, terminar cada etapa diciendo que nos hemos dejado poco", concluyó el piloto español.

Europa Press