La reina Letizia ha hecho entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo en la categoría de 'Mejor Labor Periodística' al director de 'El Faro', Carlos Dada, y de 'Libertad de Prensa', a la columnista turca Ece Temelkuran.

Según informó el diario de Unidad Editorial, Carlos Dada "lleva 24 años publicando los crímenes y la corrupción política tras la guerra de los narcos". Ha sido "víctima de las amenazas de muerte y de la intimidación del gobierno de Nayib Bukele, además de espiado por el software Pegasus" y ha tenido que trasladarse junto a su periódico a Costa Rica, donde continúa su "valiente labor como periodista de investigación".

En relación con Ece Temelkuran, ha destacado que es "una de las columnistas más influyentes para la oposición al gobierno de Erdogan". "Sus libros abordan temas controvertidos en su Turquía, de donde tuvo que huir. Vive exiliada en Alemania", ha subrayado.

Según ha informado la Casa Real, la reina ha presidido la ceremonia de entrega de los galardones en el Museo Nacional del Prado, donde ha sido recibida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y el presidente del Consejo General del Poder Judicial por suplencia, Vicente Guilarte.

También la han recibido a su llegada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Marco Pompignoli; el director del Diario El Mundo, Joaquín Manso; y por el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana.

La XXI edición de estos galardones destaca la defensa de la libertad de expresión y el compromiso ético como lema. Los premios se celebran en memoria de los periodistas de El Mundo Julio A. Parrado y Julio Fuentes, víctimas de las guerras de Irak y Afganistán, respectivamente; y José Luis López de Lacalle, columnista del diario generalista de Unidad Editorial asesinado por ETA.

Los reconocimientos, dotados con 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino, reconocen el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión de los periodistas anteriormente mencionados.

El jurado estuvo formado por Joaquín Manso, director de El Mundo y presidente del jurado; Silvia Román, subdirectora de Internacional de El Mundo; José Ignacio Torreblanca, director del European Council on Foreign Relations; Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores y analista de El Mundo, Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid; Andrea Nicastro, corresponsal del Corriere della Sera; Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España y Sam Jones, corresponsal de The Guardian en España. Como secretario, estuvo presente Víctor de la Serna.

Tras un parón en 2020 debido a la pandemia, el año pasado los galardonados recayeron en el periodista ruso Alexey Andreevich Kovalev, responsable de investigación del proyecto informativo Meduza, con sede en Riga (Letonia), y Luz Escobar, reportera del medio digital 14ymedio y en la actualidad bajo encierro domiciliario en su país.