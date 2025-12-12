Carlos III compartirá información personal sobre el cáncer en un mensaje televisivo

Por Catarina Demony

LONDRES, 12 dic (Reuters) - El rey Carlos compartirá detalles de su experiencia con el cáncer y dará una actualización de su tratamiento en un mensaje personal emitido por la televisión británica el viernes, dijo el Palacio de Buckingham.

El monarca "reflexionará sobre su propio viaje de recuperación", añadió, sin entrar en más detalles sobre el estado actual de su salud casi dos años después del primer anuncio de que se le había diagnosticado una forma no especificada de cáncer.

El cáncer fue detectado en las pruebas realizadas después de un procedimiento correctivo para un agrandamiento de la próstata, dijo el palacio en febrero de 2024.

Carlos ha seguido recibiendo tratamiento y, tras un tiempo alejado de los focos, regresó a sus funciones públicas en abril de este año con una apretada agenda de ceremonias, apariciones y viajes al extranjero.

El mensaje, pregrabado a finales de noviembre en su casa, Clarence House, también se centrará en la importancia de las pruebas de detección del cáncer, y se emitirá en Channel 4 a las 20:00 (2000 GMT), según informó el palacio.

Se emitirá en el marco de la campaña Stand Up to Cancer de Channel 4, en colaboración con la organización benéfica Cancer Research UK.

La primera aparición pública de Carlos tras su diagnóstico tuvo lugar en el Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital. La visita supuso también su nombramiento como nuevo mecenas de Cancer Research UK.

En un mensaje dirigido a los asistentes a una recepción celebrada en abril en honor a la labor de las organizaciones benéficas contra el cáncer, Carlos habló de su propia experiencia con la enfermedad, afirmando que le había mostrado "lo mejor de la humanidad".

La organización benéfica Maggie's, líder en la lucha contra el cáncer, declaró en julio que las batallas públicas de Carlos y su nuera Kate contra esta enfermedad han tenido un gran impacto en otros enfermos, animándoles a hablar abiertamente de las dificultades que supone enfrentarse a ella. (Reportaje de Catarina Demony; edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)