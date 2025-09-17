Carlos III elogia el "compromiso personal" de Trump con la paz

El rey Carlos III elogió el miércoles el "compromiso personal" de Donald Trump para poner fin a los conflictos en el mundo, con motivo de la visita oficial a Reino Unido del presidente estadounidense.

"Nuestros países trabajan juntos para apoyar los esfuerzos diplomáticos cruciales, en particular, señor presidente, su compromiso personal para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo, con el fin de garantizar la paz", declaró el monarca durante una cena de Estado en el castillo de Windsor.

Trump, que llegó el martes a Reino Unido junto a su esposa Melania, calificó esta visita de Estado como "uno de los mayores honores" de su vida.

