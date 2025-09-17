Carlos III elogia el "compromiso personal" de Trump con la paz
El rey Carlos III elogió el miércoles el "compromiso personal" de Donald Trump para poner fin a los
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El rey Carlos III elogió el miércoles el "compromiso personal" de Donald Trump para poner fin a los conflictos en el mundo, con motivo de la visita oficial a Reino Unido del presidente estadounidense.
"Nuestros países trabajan juntos para apoyar los esfuerzos diplomáticos cruciales, en particular, señor presidente, su compromiso personal para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo, con el fin de garantizar la paz", declaró el monarca durante una cena de Estado en el castillo de Windsor.
Trump, que llegó el martes a Reino Unido junto a su esposa Melania, calificó esta visita de Estado como "uno de los mayores honores" de su vida.
dk-alm/mhc/liu/hgs/dga
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas
- 1
River debe sortear una racha histórica y el invicto de Palmeiras en un duelo crucial de la Copa Libertadores
- 2
Portugal, en alerta después de que un grupo de orcas hundiera un yate turístico frente a Lisboa
- 3
Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda
- 4
Cayeron 29 bomberos falsos: pedían plata en semáforos y montaban cuarteles truchos en la Ciudad