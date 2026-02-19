Carlos III inaugura Semana de la Moda de Londres, en plena tormenta para la familia real

El rey Carlos III inauguró el jueves la Semana de la Moda de Londres, asistiendo al desfile de la diseñadora Tolu Coker, pocas horas después del arresto de su hermano Andrés en relación con el caso Epstein.

A su llegada, el monarca saludó sonriente al centenar de personas que se encontraba en la entrada del edificio, en el centro de Londres, donde se discurrirán los desfiles hasta el lunes.

El rey no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el arresto del expríncipe Andrés, sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Carlos III visitó una exposición sobre la moda británica y se reunió con estudiantes apoyados por su organización, la King's Foundation.

El monarca también asistió al desfile de la diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker, sentado entre la diseñadora Stella McCartney y Laura Weir, directora del British Fashion Council.

Coker, que lanzó su marca en 2018, es uno de los talentos emergentes de la moda británica.

La London Fashion Week, conocida por ser un semillero de jóvenes talentos, comenzó poco antes con un desfile homenaje a una de sus figuras históricas, Paul Costelloe, fallecido en noviembre a los 80 años.

Costelloe, diseñador irlandés, que vistió a la princesa Diana de Gales, presentó sus colecciones en Londres durante cuatro décadas.

Casas de moda como Harris Reed, Richard Quinn, Simone Rocha y la siempre presente Burberry presentarán sus colecciones en Londres hasta el lunes.

Otras marcas, apreciadas por Catalina, la princesa de Gales, como Emilia Wickstead, Edeline Lee y Erdem Moralioglu, también estarán presentes en Londres.