Carlos III promueve la educación para el desarrollo sostenible desde la campiña escocesa

En Dumfries House, en el corazón de la campiña escocesa, la fundación del rey Carlos III promueve la educación para el desarrollo sostenible, una causa querida por el monarca

Entre las actividades que promueve su fundación desde este lugar se encuentran concienciar a los niños sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos, aprender a ordeñar una vaca o a bordar

Esta finca de más de 800 hectáreas, que incluye una granja educativa, un jardín de árboles y una escuela de cocina, es el centro de un documental de Amazon Prime que se estrenará el miércoles en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, en presencia del rey

Con el título "Finding Harmony: A King's Vision" ("En busca de la armonía: la visión de un rey"), el documental tendrá su estreno mundial en Amazon el 6 de febrero

Dumfries House es el lugar donde este llamamiento a una mayor conexión con la naturaleza se "pone en práctica", explica, durante un recorrido por la finca, Simon Sadinsky, director ejecutivo de la King’s Foundation, encargado de supervisar los programas educativos

En este lugar en la campiña escocesa se encuentra la sede de esta fundación creada por Carlos cuando aún era príncipe de Gales, con el objetivo de promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible

La finca acoge excursiones escolares y campamentos, y ofrece talleres y programas de formación profesional

De este modo, algunos niños cuidan de los animales, corren por la finca participando en una búsqueda de un tesoro, mientras que otros, de mayor edad, se inician en los textiles sostenibles dentro de la imponente residencia

Los alumnos de la escuela primaria de Auchinleck, pequeña ciudad vecina y antigua localidad minera, asisten con regularidad a las actividades

"Se les escucha hablar mucho más sobre sostenibilidad, sobre cómo cuidar" el planeta, asegura la subdirectora del centro, Pauline Robertson

- Zona "desfavorecida" -

Liam, de 10 años, acaba de asistir a una sesión de ordeña de una vaca. Aunque hace una mueca de disgusto al oír la ventosidad del rumiante detrás de él, asegura que le encantaría "ser granjero aquí, porque se pueden pasar cientos de horas con los animales y aprender a conocerlos"

En esta región "desfavorecida", "la falta de empleos empuja a los jóvenes a marcharse en cuanto tienen oportunidad", subraya Simon Sadinsky a la AFP

Para intentar remediar este fenómeno, la fundación ofrece formaciones destinadas a enseñar a los jóvenes habilidades demandadas localmente, "en el sector de las energías verdes, o en la agricultura y la ganadería", explica

En los talleres del centro textil se utilizan tintes vegetales obtenidos de plantas del jardín cerrado, de donde también provienen las hierbas, verduras y flores comestibles que se usan en la escuela de cocina

Dumfries House estaba en pésimas condiciones en 2007, cuando Carlos encabezó un consorcio para comprar la finca. Casi dos décadas después, unos 10.000 jóvenes participan cada año en las actividades y programas que se ofrecen allí ahora

- "Oportunidades" -

Graduada de un programa textil de la King’s Foundation en Dumfries House, Nicole Christie lanzó su marca de ropa y accesorios para mujeres, Ellipsis

Durante su formación, aprendió a hacer tintes naturales a partir de flores del jardín y a reciclar retales de tela para fabricar diademas para el cabello

Aunque entrar en la industria de la moda es "difícil" en Escocia, Christie quería que su marca tuviera su sede en Glasgow, a una hora en coche de Dumfries House, para "crear oportunidades para los jóvenes graduados"

Stuart Banks había dejado la escuela secundaria y estaba desempleado desde hacía varios años cuando se inscribió en una formación en hostelería en 2013

Ahora es el mayordomo del rey cuando Carlos III se hospeda en Dumfries House

"Estaba muy entusiasmado con el lugar y el proyecto. Aquí fue donde se me ocurrió hacer esta carrera", dice Stuart Banks, que ahora participa como instructor en los cursos de hostelería