Carlos III recibe a Von der Leyen en el marco de su visita oficial a Reino Unido

El rey Carlos III ha recibido este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de su visita a Reino Unido para anunciar un acuerdo con el primer ministro británico, Rishi Sunak, sobre el protocolo para Irlanda del Norte.

"Al rey le complace reunirse con cualquier l√≠der mundial que visite Reino Unido y es el consejo del Gobierno que lo haga", ha manifestado un portavoz del Palacio de Buckingham, seg√ļn ha informado la cadena de televisi√≥n brit√°nica BBC.

Tras ello, Downing Street ha incidido en que la decisión del rey de reunirse con Von der Leyen depende "fundamentalmente" del Palacio de Buckingham y ha agregado que el primer ministro Sunak "cree firmemente que depende del rey tomar estas decisiones".

"No es algo poco com√ļn que Su Majestad acepte invitaciones para reunirse con ciertos l√≠deres", ha indicado, tras recordar las recientes audiencias mantenidas por Carlos III con los presidentes de Polonia y Ucrania, Andrzej Duda y Volodimir Zelenski, respectivamente.

Tanto la Casa Real como el Gobierno británico responden así a las críticas a la recepción de Von der Leyen por parte del monarca procedentes principalmente del sector más duro de los 'brexiteers', que consideran que se está implicando a Carlos III en una cuestión política que genera división.

"Es sorprendente que el Rey reciba a Ursula von der Leyen hoy ya que defiende posiciones contrarias a las del primer ministro. También es imprudente desde el punto de vista constitucional implicar al Rey en una cuestión política controvertida", ha apuntado el exministro Jacob Rees-Mogg antes del encuentro.

Otra dirigente 'brexiteer', Jacqueline Foster, ha criticado tambi√©n la recepci√≥n. "No me puedo creer que el N√ļmero 10 (de Downing Street) haya pedido a Su Majestad el Rey que se implique en la finalizaci√≥n de un acuerdo tan pol√©mico como este", ha afirmado. "Es burdo y sentar√° muy mal en Irlanda del Norte. Debemos recordar que esta no ha sido una decisi√≥n del Rey, sino del Gobierno, que parece estar totalmente sordo", ha a√Īadido.

Una portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, subrayó antes de producirse el acuerdo que el encuentro "no forma parte del proceso".

Europa Press