Carlos III recibirá a Trump en septiembre como parte de una visita de Estado a Reino Unido

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El Palacio de Buckingham ha informado este lunes de que el rey Carlos III recibirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 17 al 19 de septiembre en el castillo de Windsor como parte de una visita de Estado a Reino Unido. Si bien la Casa Real británica no ha ofrecido detalles sobre el viaje, las fechas impedirán al presidente Trump llevar a cabo un discurso en el Parlamento, dado que la Cámara de los Comunes estará en receso debido a las conferencias anuales de los partidos. Trump viajará a Reino Unido acompañado de la primera dama, Melania Trump. Tradicionalmente, a los presidentes en su segundo mandato no se les ha ofrecido una visita de Estado. Trump ya fue recibido en 2018 y 2019 por la madre de Carlos III, la difunta reina Isabel II. Por otro lado, Downing Street ha confirmado este mismo lunes que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha aceptado una invitación para reunirse con Trump en Escocia a finales de este mes. El encuentro será de carácter informal y no oficial.