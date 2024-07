Carlos Martín: "Todavía no soy consciente de lo que he conseguido, estoy muy orgulloso"

El joven delantero Carlos Martín, recién renovado por el Atlético de Madrid hasta 2029 para formar parte de la primera plantilla, algo de lo que "todavía" no es "consciente", por lo "difícil" que es lograrlo, aunque está "muy orgulloso" por el mismo y por su familia.

"Me siento con una alegría inmensa, con una emoción inmensa, y parece que todavía no soy consciente de lo que acabo de conseguir, de que no me lo creo, y esto me va a costar tiempo aceptarlo, darme cuenta de lo que he conseguido, de lo difícil que es conseguir esto, y de todo el trabajo que hay detrás y de todo lo que he vivido durante todos estos años", dijo el delantero en declaraciones a los medios del club.

Martín renovó este martes con el Atlético de Madrid por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, y pasó a formar parte de la primera plantilla del club colchonero, según informó este martes la entidad atlética en un comunicado.

Un logro por el que su familia "se emociona", porque hay "muchas cosas detrás" de este objetivo. "Me han ayudado, han estado conmigo, y yo les debo todo porque yo soy quien soy gracias a ellos. Siempre hemos sido muy del Atleti desde pequeños, mi padre sobre todo se ha sacrificado mucho desde que era pequeño con los viajes", relató.

"Estoy muy orgulloso, no solo de mí, sino de todos ellos por cómo han confiado en mí, cómo me han aconsejado, y que obviamente no les puedo fallar. Yo a mi abuelo solo le he visto llorar dos veces. Cuando debuté y ahora", comentó el jugador.

El delantero cumple así su sueño de formar parte del primer equipo rojiblanco, aunque admitió que siempre tuvo miedo a salir cedido y no volver. "Me acuerdo cuando iba siempre al Calderón con mis padres, con mi hermano, y veía a los jugadores del primer equipo y decía 'es imposible, eso es la élite'", confesó.

"Mi siguiente sueño es conseguir grandes cosas con el Atleti, conseguir títulos, todo lo que sea que al Atleti le vaya muy bien, es mi sueño, estar siempre aquí, conseguir siempre grandes cosas y seguir siempre hacia adelante. ¡Aúpa Atleti!", concluyó Martín.

Europa Press