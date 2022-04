Carlos Miguel Prieto: "España no puede vivir sin México y viceversa, no se puede juzgar el pasado con ojos del presente"

El director mexicano se pone al frente de la OSCyL con un repertorio marcadamente latino que exhibirá por Segovia, Valladolid y Cuenca

El director de orquesta mexicano Carlos Miguel Prieto advierte contra las divisiones que algunos políticos pretenden crear entre su país natal y España y subraya que ambos se necesitan "no sólo a nivel cultural", sino también económico y social.

"Lo que pueda decir un político no tiene nada que ver con la realidad. Soy español y mexicano, tengo las dos nacionalidades y no estoy de acuerdo con eso. La realidad es que España no puede vivir sin México y viceversa", ha defendido en una entrevista concedida a Europa Press en vísperas de ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) con un repertorio en el que marida al húngaro Béla Bartók con autores hispanoamericanos como Silvestre Revueltas o Paquito D'Rivera.

Después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciara una "pausa" en las relaciones entre ambos países, Prieto ha insistido en que el intercambio entre España y México no puede detenerse y ha asegurado que él seguirá interpretando a Manuel de Falla en su tierra de nacimiento y al mexicano Revueltas en la piel de toro, de la misma forma que toca música mexicana en Estados Unidos y música estadounidense en México sin "el más mínimo problema" a pesar de la relación "conflictiva" entre ambos países. "Afortunadamente no se mete en eso la política", se ha felicitado.

Seguidor del Real Madrid, reconoce que sigue más los pasos de este equipo que del Cruz Azul, su escuadra predilecta en México, pero confiesa que su hijo, en cambio, es hincha del Fútbol Club Barcelona. "En México no podemos vivir sin el fútbol español, eso no cambia, no importa lo que digan".

En cuanto a las reclamaciones de López Obrador a España por la conquista de América, Carlos Miguel Prieto admite que le "duele" que un político "hable de cosas del pasado como si fueran en el futuro".

"Desde mi abuelo, que era asturiano, aprendí que no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente y lo pienso todos los días cada vez que veo que un político le exige a otro disculpas por algo que pasó hace 500 años. Ya lo deberíamos haber superado, ojalá no vuelva a pasar", ha recalcado.

Repertorio clásico y latinoamericano

Carlos Miguel Prieto dirigirá a la OSCyL este jueves en Segovia, el viernes y sábado en Valladolid y el lunes en Cuenca, con un programa especial que incluye 'Música para cuerdas, percusión y celesta', del húngaro Béla Bartók; 'Alcancías', del mexicano Silvestre Revueltas; el 'Concierto Venezolano', del cubano Paquito D'Rivera, y 'Cantos y revueltas, fantasía concertante para trompeta, cuatro venezolano y cuerdas', del venezolano Pacho Flores, quien además actuará como solista acompañado por su compatriota Leo Rondón al cuatro, instrumento propio del país sudamericano pariente de la guitarra española.

Prieto se ha referido tanto a Flores como a Rondón como dos "grandes músicos" capaces de "hacer magia" en el escenario y ha reivindicado la incorporación de instrumentos como el cuatro a la orquesta, sobre lo cual ha recordado que Gustav Mahler incluyó la guitarra en su Séptima Sinfonía o que la trompeta "es la misma en la orquesta sinfónica y en el mariachi", lo único que cambia "es el idioma".

Así, el director de orquesta aboga por "explorar territorios" a través de la música y ha parafraseado al compositor Duke Ellington al afirmar no se diferencia "entre música clásica y no clásica", sino "entre música buena y todo lo demás".

"Ponerle fronteras a la música clásica es ponerte fronteras a ti mismo", ha subrayado Prieto, quien subraya la influencia del folclore balcánico y húngaro en un clásico como Bartók o del frevo brasileño --del que recientemente ha podido aprender en un viaje a aquel país-- en los últimos movimientos del 'Concierto para Clarinete' de Aaron Copland.

Asimismo, ha reivindicado el intercambio de influencias en las músicas de distintos países, que le permite encontrar similitudes entre los ritmos árabes y los mexicanos, a través de la herencia española en Hispanoamérica, o los rasgos comunes del jaropo venezolano con el jarabe tapatío, el son veracruzano o la música andaluza.

En cuanto a la recepción de este mestizaje por parte del público, Carlos Miguel Prieto ha apostado por "no temer ni al repertorio ni al público" y ha defendido que "no se necesita vender algo cuando es bueno".

Será en la 40 Semana de Música Sacra de Segovia donde el director mexicano iniciará esta ronda de conciertos con la OSCyL, concretamente este jueves, 7 de abril, una actuación que irá precedida de un homenaje a Ramón Masegosa, fundador de dicho festival.

Tras ello, director y orquesta ofrecerán el octavo concierto del abono de temporada de la Sinfónica de Castilla y León en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en un doble turno el viernes 8 y el sábado 9, mientras que el lunes 11 hará lo propio en el marco de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

De esta forma, Prieto vuelve a ponerse a la batuta de la OSCyL, a la que ya dirigió en vísperas de la pandemia, un periodo que espera que no regrese y que hace que cada concierto tras el parón impuesto por el virus sea "especial" y "una fiesta".

Política de cancelación

Respecto a la política de cancelación de compañías y artistas rusos debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, Prieto ha alertado de que "prohibir a Chaikovski, Dostoyevski y Tolstói" supone "abrir una caja de Pandora increíble".

"Tristemente tenemos que aceptar que la política afecta. Entiendo la razón de no estar de acuerdo con algún músico que le expresa su apoyo a una persona que no está haciendo bien las cosas, pero no tan de acuerdo con que una compañía de ballet pague esos platos rotos porque tienen muy pocas oportunidades de actuar", ha explicado.

En cualquier caso, se ha mostrado comprensivo con los que rechazan invitar a artistas rusos dado lo "dolorosísimo y difícil" de la situación, pero ha advertido de que "hay víctimas en todas partes", también en Rusia, donde algunas personas "totalmente inocentes como pueda ser un bailarín" sufren las represalias de la conducta de su presidente, Vladimir Putin. "Yo no soy nadie para juzgar a quien no invita, entiendo cómo se dan las cosas, lo entiendo y me duele", ha concluido.

Carlos Miguel Prieto es director titular de las orquestas Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de Louisiana y Sinfónica de Minería. Fue Director Asociado de la Houston Symphony Orchestra. Ha sido invitado a dirigir importantes orquestas como la New York Philharmonic, la Boston Symphony Orchestra, la Chicago Symphony, la London Royal Philharmonic, la Sinfónica de Xalapa y las orquestas de Indianapolis, San Antonio, Florida y Nashville, entre otras.

Entre sus recientes y futuros compromisos destacan su debut con la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos en Washington, la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, y Los Angeles New Music Group, así como su regreso a la NDR Elbphilharmonie, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Hallé, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y la Auckland Philharmonia.