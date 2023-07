Carlos Rodríguez gana y se pone tercero en el Tour, Vingegaard conserva el amarillo

Carlos Rodríguez (Ineos) ofreció al ciclismo español la tercera victoria en el presente Tour de Francia al imponerse este sábado en la decimocuarta etapa, con llegada en Morzine, en una jornada en la que los dos favoritos, Tadej Pogacar (UAE) y Jonas Vingegaard (Jumbo), entraron pegados, por este orden, a cinco segundos del andaluz.

Rodríguez, que subió del cuarto al tercer puesto en la general, alcanzó en la etapa a los primeros de la clasificación a nueve km de la meta, en el descenso del último puerto de la jornada, el Col de Joux Plane, de categoría especial, para lanzarse poco después hacia la victoria.

Vingegaard, que sacaba nueve segundos a Pogacar antes de esta etapa, tiene ahora una ventaja de diez, gracias a las bonificaciones.

Pogacar obtuvo seis segundos de bonificación por ser segundo de la etapa, por cuatro de Vingegaard, pero el danés había obtenido ocho por coronar primero el Col de Joux Plane, por cinco del esloveno.

Debido a esa suma, el líder aumentó ligeramente su ventaja en la general.

Pogacar atacó a 3,7 del puerto final, el Col de Joux Plane, de categoría y a unos 15 km de la meta, atacó sin que Vingegaard pudiera seguirle.

La escapada solo le duró dos kilómetros. El danés mantuvo la tranquilidad y su ritmo y pronto limó la diferencia que nunca excedió de un puñado de segundos.

Después, llegando al puerto, Pogacar trató de atacar y le pararon las motos que iba delante. Después, el danés se destacó para llevarse las bonificaciones y coronó primero.

El triunfo a Carlos Rodríguez para subir al podio provisional al desplazar del tercer puesto al australiano Jay Hindley (Bora), que le sacaba 1 minuto y 38 segundos antes de este etapa alpina de cinco puertos, tres de primera y uno de categoría especial, que está ahora a un segundo del español.

"Ha sido sufrir desde el principio en esta etapa, pero ha merecido la pena. No me lo creo. Pensaba que no iba a ser posible y ha sido posible porque todo el equipo ha estado de diez todos los días", afirmó el vencedor a RTVE tras cruzar la meta.

"Las sensaciones al principio no han sido las mejores he tenido un pinchazo, pero no me ha pasado factura", añadió.

España suma su tercer triunfo de etapa tras las victorias del martes y el jueves de Pello Bilbao y Jon Izagirre, en la décima y decimosegunda etapas.

Psr/mcd

AFP