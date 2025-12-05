Carlos Sadness lanza la canción 'El ruido de las estrellas' para acompañar a su libro homónimo

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El artista Carlos Sadness ha publicado este viernes la canción 'El ruido de las estrellas', un tema que sirve de acompañamiento a su libro homónimo.

Tras el lanzamiento del libro de la mano de la editorial Lunwerg, el cantante ha agotado existencias en México y Latinoamérica en tiempo récord y ya ha lanzado la segunda edición.

Con 'El ruido de las estrellas', la canción, Carlos Sadness pretende evocar una extensión natural del libro con el mismo lenguaje íntimo y confesional. El artista se ha autoproducido.

"Un camino en el que se atreve a mirar a la eternidad para pedirle que, por lo menos, guarde un lugar para el amor que se ha regalado a lo largo de la vida", escribe en un comunicado su oficina de management.

Tanto este single como 'La vida perfecta', otra de sus publicaciones recientes, preparan el sonido del artista —que recuerda a sus primeros trabajos, con la voz susurrada— para abrir un nuevo capítulo artístico.