Carlos Sainz: "Cuando ponga el coche a mi gusto estos puntos van a servir"

El piloto espa帽ol de F贸rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoci贸 que tuvo una "carrera complicada" este domingo en el Gran Premio de Arabia Saud铆, de donde sali贸 tercero sin estar del todo satisfecho, ya que sigue buscando una mejor adaptaci贸n al coche.

"Ha sido una carrera complicada. He salido bien pero me cerr贸 un poco Leclerc, no he podido adelantar pese a salir un poco mejor que ellos", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, despu茅s de su dos de dos en podios en este Mundial.

El madrile帽o sin embargo se mostr贸 ambicioso, aunque para eso necesita seguir trabajando en el coche. "Hemos dado un paso adelante, me sent铆a m谩s c贸modo con el coche, pod铆a apretar m谩s, s茅 en las curvas en las que me faltaba y vamos a trabajarlo bien, me voy a acercar", apunt贸.

"Es importante para m铆 mientras no me sienta c贸modo con el coche no perder demasiados puntos. Hacer dos podios es importante y cuando el coche lo ponga m谩s a mi gusto estos puntos van a servir", a帽adi贸, reconociendo que la batalla con los Red Bull fue "dif铆cil" por la "mucha velocidad punta" de su rival.