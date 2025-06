Carlos Sainz descarta presentarse a las elecciones de la FIA

El piloto español Carlos Sainz, dos veces campeón mundial de rallies y en cuatro ocasiones ganador del Dakar, descartó este miércoles presentarse a las elecciones para ser presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"A través de este mensaje me gustaría confirmar públicamente que finalmente he decidido no presentarme a la presidencia de la FIA en las elecciones de este año", señaló Sainz en un mensaje que colgó en sus redes sociales.

"He trabajado intensamente estos últimos meses para comprender a fondo la situación en la FIA y las exigencias y complejidades que conlleva un proyecto tan importante", dijo la leyenda del automovilismo de 63 años.

"Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura", aseveró el piloto español.

Sainz subrayó que la preparación para el Dakar ha tenido su papel en su decisión: "Tendría que comprometer notablemente mi preparación para el Dakar y no quiero debilitar mi compromiso con Ford y mi equipo. Por lo tanto, la situación actual me lleva a ser realista y a desistir de mi proyecto con la FIA por el momento".

"Pese a no continuar en esta carrera, mi pasión por servir y liderar en el mundo del automovilismo no ha cambiado y sigo creyendo que la organización necesita cambios importantes, que espero sinceramente se aborden en los próximos años", culminó el escrito, antes de agradecer los mensajes de apoyo recibidos en las últimas semanas.

rsc