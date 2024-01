A sus 61 años, Carlos Sainz vive una segunda juventud sobre la arena del Dakar-2024. Al término de una semana que cerró como líder de la general de coches, el piloto español está determinado a apuntarse un cuarto título en el mítico rally que se disputa en Arabia Saudita.

El madrileño, antiguo campeón del mundo de rallies (WRC), sonríe y echa balones fuera al ser preguntado sobre su veteranía y el horizonte de su retirada.

"Primero pienso en la carrera de mañana, después, si la termino pienso en la de después. Para el año que viene veremos el viernes", ironiza el piloto en una entrevista para la AFP en Riad, en plena jornada de descanso en el ecuador de la prueba.

De gran regularidad, Sainz sabe también ser agresivo cuando la carrera lo requiere, y se muestra "orgulloso y feliz" por su rendimiento al volante de su Audi híbrido desde la salida el 5 de enero desde Al-Ula.

El madrileño y su compañero de equipo, el sueco Mattias Ekström (a más de 20 minutos), ocupan los dos primeros puestos en la clasificación general, todo un logro habida cuenta de los problemas de fiabilidad del prototipo los dos últimos años.

- Fiabilidad prioritaria -

"Estamos mejor preparados que el año pasado. La prioridad número uno es la fiabilidad. Y cuando se tiene un coche tan complejo es normal temer que cada cosa no cuadre", señaló Sainz, que salió de las dunas del Empty Quarter comandando el Dakar con más de 20 minutos de ventaja sobre su primer perseguidor en la general.

Y además con varios favoritos sin opciones de victoria final, como Nasser Al-Attiyah (Prodrive), Yazeed Al-Rajhi (Toyota) o Stéphane Peterhansel (Audi).

"Todo puede pasar muy rápido, fácilmente se puede perder media hora", subraya, evocando, sin nombrarlo, al francés Sébastien Loeb, tercero en la general a 29 minutos.

"Si estás detrás de un rival, es fácil recuperarle mucho tiempo tomando riesgos. Pero es también seguro que, según mi experiencia, tarde o temprano te expones a un error o a un accidente", avisa Sainz.

Después de una larga carrera en WRC -26 victorias y 97 podios-, el madrileño se retiró en 2005 e inició una segunda carrera en rally-raid, en la que el Dakar es el punto culminante, una prueba que conquistó en 2010, 2018 y 2020.

Es también el ganador de más edad en la historia del Dakar (57 años en 2020).

"Todos queremos ganar el Dakar. Imagino que para Mattias (Ekström) o Sébastien (Loeb), que no lo han ganado nunca, terminar segundo o tercero no les vale de nada. Estoy seguro de que tomarán riesgos, que me presionarán mucho. Lo defenderé lo mejor posible", asegura.

Sainz no escatima elogios hacia el piloto galo, "uno de los mejores pilotos de la historia", al que tuvo como compañero en Citroën en WRC y posteriormente en Peugeot en rally-raid.

"Está claro que antes o después ganará el Dakar", predice, antes de añadir: "Tenemos que postergar ese momento".

