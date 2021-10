Carlos Sainz: "Está bien tener un fin de semana diferente, no hay nada que perder"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz dijo que está "bien" afrontar un "fin de semana diferente" porque "no hay nada que perder" al empezar en la última posición de la parrilla del Gran Premio de Turquía por haber cambiado el motor de su monoplaza.

"No es tan malo, es comenzar el fin de semana con un nuevo motor, lo que significa tener un rendimiento un poquito mejor, es una actualización en el desarrollo del equipo, entonces no puedo estar decepcionado, obviamente hay que pagar el precio comenzando desde el fondo", indicó Sainz en declaraciones a DAZN.

"Tengo un buen récord comenzando desde el fondo estos último años, entonces estoy un poco emocionado, porque el foco está en preparar la carrera y en encontrar el mejor 'set up' para el coche. Está bien tener un fin de semana diferente, no hay nada que perder", reconoció el madrileño, que fue tercero en el último Gran Premio en Rusia.

Además, Sainz aseguró que sus adelantamientos en la prueba del domingo "dependerán del tiempo". "El año pasado había poco agarre, por lo que fue particularmente difícil seguir con los neumáticos intermedios, el único que tenías era de la aerodinámica. Era muy difícil estar cerca del coche de adelante. En el pasado se vio que es posible adelantar, pero creo que vamos a depender completamente de las condiciones climáticas", auguró.

"Todos esperamos más agarre que el año pasado, será un poco sorpresa si nos encontramos con las mismas condiciones que el año pasado, porque fue muy muy difícil entender por qué el agarre era tan bajo. Será muy interesante, todos esperan que el agarre sea mejor", recalcó Sainz.

Además, el de Ferrari apuntó que "si es similar a Portimao, donde el agarre no es alto, pero está bien, será entretenido". "Si es como Barcelona o Silverstone, donde el agarre es alto, también será emocionante, porque habrá problemas con los neumáticos. En lo personal, me gustaría que sea la opción más extrema, porque me daría más oportunidades", manifestó.

Por último, preguntado por su reciente podio en Rusia, dijo que es "importante". "Es la segunda mitad de la temporada, era importante tener buenos resultados. Las primeras carreras fueron buenas, pero nada especiales, esperábamos dar un paso y este podio confirma que hemos dado el paso. Fue un buen fin de semana. Comenzar liderando la carrera y para terminar terceros, esto me dio buenas sensaciones, para el resto de temporada", finalizó.