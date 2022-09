Carlos Sainz: "He tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto"

"Todo lo que podía salir, ha salido mal"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado su mala fortuna este domingo en la carrera del Gran Premio de Países Bajos, en la que ha terminado octavo tras ser sancionado con cinco segundos por un 'unsafe release' -incorporación de forma peligrosa al carril del 'pitlane'-, una penalización a su juicio injusta porque solo trató de no llevarse "a un mecánico de McLaren puesto".

"Ha ido mal, muy mal, todo lo que podía salir, ha salido mal. Mal ritmo en el primer 'stint', mala parada que nos ha costado prácticamente cuatro posiciones... Me he salvado de la bandera amarilla por los pelos y luego ha venido el 'unsafe release', que no ha sido tal, sino que he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto, que estaba sacando el gato. No acabo de entender muy bien esa decisión", señaló en declaraciones a DAZN.

El madrileño también cuestionó la estrategia de paradas de Ferrari. "Hay que analizarlo. Me han llamado muy tarde a boxes, me ha parecido extremadamente tarde", dijo. "Después de hoy, no es que esté preocupado, pero no me ha gustado nada cómo ha ido la carrera y hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza. Está claro que los Mercedes y los Red Bull van más rápidos en ritmo de carrera", finalizó.