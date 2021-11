Carlos Sainz: "La prioridad era acabar con los dos coches por delante de McLaren"

El piloto espa√Īol de Ferrari, Carlos Sainz, realiz√≥ una valoraci√≥n positiva de su sexto puesto conseguido en el Gran Premio de M√©xico, decimoctava prueba del Mundial de F√≥rmula 1, y desvel√≥ que la prioridad del equipo, en su pelea por la clasificaci√≥n de constructores, era "acabar con los dos coches por delante de McLaren".

"He tenido un poco de mala suerte en la salida, los dos golpes han sido delante m√≠o, he tenido que evitarlos y me he salido de pista perdiendo un par de posiciones, pero son cosas de las carreras", analiz√≥ el madrile√Īo en declaraciones a DAZN.

"Hay d√≠as que te toca el lado de la mala suerte, pero lo importante es que a partir de ah√≠ hemos pasado r√°pido y he ido a un ritmo alto toda la carrera. Iba muy c√≥modo con el coche, atacando todo el rato y muy bien con el neum√°tico. Hemos intentado ir a por Pierre Gasly y al final no ha podido ser. √Čl iba tambi√©n r√°pido", indic√≥.

Preguntado por la estrategia de este domingo en M√©xico, Sainz dijo que "la prioridad era acabar con los dos coches por delante de McLaren", algo que consiguieron sobradamente. "Sab√≠amos que Ricciardo se iba a tirar a saco y as√≠ ha sido y luego no s√© que ha pasado, nosotros vamos pasito a pasito, ha sido un fin de semana positivo para m√≠", a√Īadi√≥.