El español Carlos Sainz lidera virtualmente el Dakar 2024, este jueves tras su parada en un campamento (vivac), a mitad de recorrido de la sexta etapa, conocida como 'maratón' o '48h00 chrono', que se disputa en dos días.

En el kilómetro 398 (de 550 km de especial), punto cronometrado de la clasificación más completo antes de la suspensión de la carrera a las 16h00 locales, como estaba previsto, el veterano piloto de 61 años firmó el mejor tiempo.

Sainz aventaja a su compañero de equipo en Audi Matthias Ekström en más de un cuarto de hora, dejando a los pilotos de Prodrive a una buena distancia: Nasser Al-Attiyah está a unos 22 minutos y Sébastien Loeb, provisionalmente tercero de la etapa a 5 minutos y 19 segundos, es cuarto en la general a 37 minutos.

Esta primera mitad del maratón ha dejado dos víctimas de altura: un exlíder de la clasificación, el saudita Yazeed Al-Rajhi, abandonó tras un accidente en el que dañó gravemente su Toyota. Tanto él como su copiloto no sufrieron lesiones.

El otro perjudicado fue nada más y nada menos que 'Monsieur Dakar', Stephane Peterhansel -14 triunfos-, que se quedó varado en medio del desierto debido a un problema hidráulico que le impidió cambiar una rueda y le privó de la dirección asistida.

Tras salir de madrugada, los participantes se vieron obligados a detenerse a una hora fija en uno de los siete vivacs armados en el desierto. Sin asistencia, sin información sobre la clasificación y sin medios de comunicación, tienen que pasar la noche en una tienda, antes de arrancar para finalizar el maratón el viernes.

- Mal día para Quintanilla -

Por su parte, en la categoría de motos, el francés Adrien Van Beveren fue el más rápido en la primera parte de la etapa-maratón, mientras el estadounidense Ricky Brabec lidera virtualmente la general.

En el último punto de cronometrado completo antes de la suspensión de la carrera a las 16h00, como estaba previsto, Van Beveren superaba a su compañero en Honda Brabec en 1 minuto y 21 segundos.

El australiano Toby Price era tercero a 1 minuto 49 segundos.

En la general virtual, Brabec supera al piloto de Botsuana Ross Branch (Hero Motorsports) en 2 minutos y 48 segundos, y al chileno José Cornejo (Honda) en 6 minutos y 37 segundos.

Van Beveren se acerca por su parte a 13 minutos 02 del líder, en cuarto puesto.

A Pablo Quintanilla, vencedor de la etapa del miércoles, no le acompañó la suerte este jueves. Se quedó sin combustible a una decena de kilómetros del primer punto de repostaje, y perdió casi una hora y media.

"Es un momento triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 km antes del repostaje se me ha acabado. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal", lamentó el chileno.

