Carlos Sainz: "Me da bastante rabia, estoy cerca de la pole"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que le da "bastante rabia" haberse vuelto a quedar cerca de la pole en el Gran Premio de Jap√≥n, y ha resaltado que "por alguna raz√≥n" lleva varias sesiones de clasificaci√≥n en las que "esa √ļltima media d√©cima siempre cae del otro lado".

"La clasificaci√≥n ha ido bien. He ido c√≥modo con el coche, he hecho vueltas bastante buenas pero otra vez media d√©cima que nos falta para conseguir una pole en seco. Me da bastante rabia porque estoy cerca de ella, llevo ya muchas carreras pero por alguna raz√≥n esa √ļltima media d√©cima siempre cae del otro lado", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, el madrile√Īo tambi√©n se queda con "lo positivo" del s√°bado. "He hecho una vuelta bastante buena, una pena la √ļltima chicane, que se me ha ido una d√©cima o d√©cima y media en la que se me ha ido la pole", dijo. "Tanto en seco como en mojado este fin de semana estoy yendo r√°pido y bien, as√≠ que espero estar en la lucha ma√Īana. Ahora a esperar y ver qu√© hace el tiempo, el viento y la lluvia, que est√° llegando y ver en qu√© tipo de carrera nos encontramos", indic√≥.

Sobre las condiciones climatológicas para el domingo, Sainz aseguró que le dan "bastante igual", aunque sabe que una carrera en mojado dificultará a Verstappen convertirse en campeón del mundo. "Si queremos batir a Max sabemos que en seco y en carrera él va muy rápido. El Red Bull cuida mejor los neumáticos, ya lo hemos empezado a ver en los Libres 3, igual en ritmo de carrera pierde un poco más. Igual una carrera mixta en la que pase un poco de todo y nos podamos aprovechar, pero estamos los tres muy cerca los unos de los otros. Va a estar apretado pase lo que pase", concluyó.

Europa Press