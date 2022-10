Carlos Sainz: "Me he levantado diciendo 'hoy me toca'"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que llegaba con plena confianza a la sesi√≥n de calificaci√≥n del Gran Premio de Estados Unidos, donde se ha hecho con la segunda pole de su carrera en la F√≥rmula 1, aunque sigue creyendo que Red Bull es "favorito" para ganar la cita del domingo en Austin.

"Hoy tambi√©n me he levantado diciendo 'hoy me toca, hoy ya tiene que llegar'. Son demasiadas 'qualys' a menos de media d√©cima de Charles -Leclerc- o de Max -Verstappen- todo el rato y siempre viendo donde se me pod√≠a escapar. Hoy digo, sin errores y con confianza, y ha salido", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN tras la sesi√≥n de calificaci√≥n.

Adem√°s, asegur√≥ que esta pole muestra "el progreso que se est√° haciendo en la temporada" en el equipo. "No est√° siendo una temporada f√°cil, pero hay progreso, hay buenas sensaciones. Ojal√° podamos acabar el a√Īo de buena manera", dese√≥. "Ha sido una buena vuelta y ha sido un buen d√≠a. Ya desde los Libres 3, durante la 'qualy', ya sab√≠a que iba a tener ritmo para pelear por la pole, no iba a dejar que se me escapase como las √ļltimas", expres√≥.

Sin embargo, el madrile√Īo considera que la marca energ√©tica sigue estando por delante en carrera. "No voy a mentir. Creo que para ma√Īana Red Bull es favorito. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan. Max hace un gran trabajo y su coche esta mejor preparado para la carrera, pero haremos todo lo posible por estar delante ma√Īana y tratar de ganar", apunt√≥.

"Nos ha sorprendido Red Bull guard√°ndose dos medias, dos duras y una 'soft' nueva, tienen de todo para ma√Īana. Nosotros estamos un poco m√°s encerrados con una blanda, una media y dos duras, as√≠ que igual tienen un poco m√°s de flexibilidad que nosotros", concluy√≥.

Europa Press