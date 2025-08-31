Carlos Sainz: "Mi sanción me parece algo inaudito y no tiene ningún tipo de sentido"
MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -
El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha opinado que su sanción de este domingo por un toque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) durante la carrera del Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, es "algo inaudito y algo que no tiene ningún tipo de sentido".
"Puedes decir 'incidente de carrera', perfecto; no te quieres meter en líos si eres comisario y decir que es un incidente de carrera, perfecto. Pero de ahí a decidir darle 10 segundos de penalización al piloto que va por fuera me parece algo inaudito y algo que no tiene ningún tipo de sentido. Así que no sé, alguien me lo tiene que explicar", se indignó el madrileño en declaraciones a varios medios.
"Carrera justa o injusta... eso ya es difícil de juzgar. Lo que está claro es que el incidente con Liam me ha costado otros 10 puntos hoy y la posibilidad de conseguir un top 5 para el equipo. Ya es la cuarta o quinta vez que nos pasa esta temporada, que vamos en posiciones de conseguir muchos puntos y algo acaba pasando, así que os podéis imaginar mi frustración", añadió Sainz desde el circuito de Zandvoort.
Luego comentó que "hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita a hacer un paralelo, como es la curva 1 de Zandvoort". "Lo llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos como 'Checo', Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri... He tenido este paralelo en la curva 1, que es una curva muy bonita que te incita a correr dos coches en paralelo y, por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam", reiteró enfadado.
"Creo que no es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría que acaba en contacto con Liam, pero es lo que hay. Luego de ahí a una penalización que creo que es incomprensible y algo que todavía me tienen que explicar porque yo estoy muy confundido", aseveró.
"He visto lo que tenía que ver para ahora ir a comisarios y que alguien me lo explique. Porque es que es algo que no solo me incumbe a mí hoy, sino algo que me preocupa por el deporte, por el 'motorsport', que ahora el que va por fuera y es un pasajero de lo que decida hacer el de dentro en cuanto a dejarte sin espacio y encima tocarte, que luego el de fuera reciba una penalización de 10 segundos", argumentó Sainz.
Durante la carrera hubo otro accidente sancionado de la misma forma. "El de Antonelli no lo he visto. Solo he visto el mío, que yo he visto encima el vídeo y es ridículo", recalcó el piloto madrileño.
"El problema es que son las dos cosas. Primero el incidente, como te puedes imaginar, superfrustrado de perder otros 10 puntos hoy", subrayó.
"Es la historia de mi temporada, algo que me está empezando a dar mucha rabia. Otro fin de semana que voy rápido, otro fin de semana por ejemplo que iba delante de Alex [Albon] una vez más, y ves a Alex terminar quinto y yo terminar fuera de los puntos cuando estaba yo por delante.
Pero es curioso que esta temporada, por alguna razón que no entiendo, siempre acaban pasando este tipo de cosas", insistió.
"Es algo que tendré que mirar con más atención o igual escoger mejor las batallas, está claro que Lawson no es alguien con el que puedas ni siquiera intentar un paralelo.
Sinceramente no lo estaba intentando ni adelantar, estaba sacándole, digamos, obligándole a cerrarme para que llegase un poco con las ruedas sucias a la curva 2 o curva 3 y de ahí tener una oportunidad la siguiente vuelta.
Y aun así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar antes que aguantar un paralelo", agregó.
Pese a los contratiempos, Sainz admitió haber ido bien con su bólido.
"Ha sido un fin de semana positivo en ese sentido.
En carrera me he sentido cómodo, iba rápido.
De hecho iba metiendo presión a Liam, que llevaba un coche que ha hecho podium hoy, así que iba cómodo", concluyó.