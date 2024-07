Carlos Sainz: "No sé por qué no hemos arriesgado con el primer neumático"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lamentó una estrategia un poco "rara" que le hizo perder opciones en el Gran Premio de Bélgica este domingo, contrariado por la temprana parada a pesar de tener buenas sensaciones con el coche.

"Un poco raro todo. Hemos salido muy bien con el duro, hemos ganado incluso posición. Luego teníamos buen ritmo. Parecía que una parada tenía buena pinta para nosotros", dijo a Dazn después de ser séptimo, aunque finalmente terminó sexto.

El campeón George Russell (Mercedes) fue descalificado después de la carrera porque su monoplaza rebajó el peso mínimo permitido. "No sé sinceramente por qué no hemos arriesgado con el primer neumático. Saliendo con duro, había que aguantar más tiempo como ha hecho Russell. Estaba claro que este neumático no degradaba", afirmó.

"Hay que analizarlo con calma, porque está claro que lo que hemos hecho es una parada y media, ni una ni dos. Nos ha costado un poco. Hoy he ido cómodo, he ido rápido. Al final hemos hecho 8-9 vueltas con el medio. Creo que no hemos maximizado el ritmo de carrera de hoy. Está claro que la posición de salida y no maximizar lo de hoy nos ha costado el fin de semana", terminó.

Europa Press